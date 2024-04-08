Кафанов объяснил феномен Акинфеева

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поздравил с днем рождения Игоря Акинфеева, объяснив феноменальность капитана ЦСКА.

«Игорь Акинфеев – незаурядная личность в нашем футболе. Хочу пожелать ему радовать своей игрой болельщиков и специалистов как можно дольше! Желаю ему простого семейного счастья.

Феномен Акинфеева заключается в его редком таланте, трудолюбии и футбольном интеллекте. Не всем удается реализовать то, что не каждому дается.

Игорь из этого божьего дара выжимает максимум того, что можно! Вчерашняя длинная передача, после которой «армейцы» забили гол в две передачи против «Факела» – просто футбольный шедевр!

Сколько голов забито после его передач. Он лучший в России по исполнению длинных передач», – сказал Кафанов.