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    Кафанов объяснил феномен Акинфеева

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поздравил с днем рождения Игоря Акинфеева, объяснив феноменальность капитана ЦСКА.

    «Игорь Акинфеев – незаурядная личность в нашем футболе. Хочу пожелать ему радовать своей игрой болельщиков и специалистов как можно дольше! Желаю ему простого семейного счастья.

    Феномен Акинфеева заключается в его редком таланте, трудолюбии и футбольном интеллекте. Не всем удается реализовать то, что не каждому дается.

    Игорь из этого божьего дара выжимает максимум того, что можно! Вчерашняя длинная передача, после которой «армейцы» забили гол в две передачи против «Факела» – просто футбольный шедевр!

    Сколько голов забито после его передач. Он лучший в России по исполнению длинных передач», – сказал Кафанов.

    • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Он дебютировал в 2003 году.
    • Статистика голкипера: 761 матч, 686 пропущенных голов.

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    Источник: Metaratings

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    08.04.2024 21:09
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    Комментарии (1)
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    Gwynbleidd
    1712642811
    Да, как бы вратарей с такой длинной передачей и в мире не так много... Я думаю он в топ-3 по этому навыку точно входит!
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