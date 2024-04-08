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    Рюдигер раскрыл план «Реала» на матч с «Манчестер Сити»

    Защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался о предстоящем первом четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    «В прошлом сезоне мы провели хороший матч против них на «Бернабеу». Тогда была проделана хорошая работа с контролем Эрлинга Холанда, который не получал много передач.

    Для этого матча план такой же – постараться контролировать таких игроков, как Фил Фоден, Кевин Де Брюйне и Холанд», – заявил Рюдигер.

    • «Реал» примет «Сити» во вторник в 22:00 мск.
    • Ответный матч в Манчестере состоится 17 апреля.
    • Победитель этой пары встретится с «Арсеналом» или «Баварией».

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    Источник: сайт УЕФА

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    08.04.2024 19:50
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1712595506
    Я думаю, что у них такой план, чтобы жопа не порвалась от колличества пропущенных голов!
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