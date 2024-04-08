Рюдигер раскрыл план «Реала» на матч с «Манчестер Сити»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался о предстоящем первом четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«В прошлом сезоне мы провели хороший матч против них на «Бернабеу». Тогда была проделана хорошая работа с контролем Эрлинга Холанда, который не получал много передач.

Для этого матча план такой же – постараться контролировать таких игроков, как Фил Фоден, Кевин Де Брюйне и Холанд», – заявил Рюдигер.