Рюдигер раскрыл план «Реала» на матч с «Манчестер Сити»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался о предстоящем первом четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«В прошлом сезоне мы провели хороший матч против них на «Бернабеу». Тогда была проделана хорошая работа с контролем Эрлинга Холанда, который не получал много передач.
Для этого матча план такой же – постараться контролировать таких игроков, как Фил Фоден, Кевин Де Брюйне и Холанд», – заявил Рюдигер.
- «Реал» примет «Сити» во вторник в 22:00 мск.
- Ответный матч в Манчестере состоится 17 апреля.
- Победитель этой пары встретится с «Арсеналом» или «Баварией».