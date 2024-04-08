В «Пари НН» высказались о возможной дисквалификации Юрана

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов встал на защиту главного тренера команды Сергея Юрана.

Юран после матча с «Краснодаром» (3:4) обматерил судей.

Тренеру грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей.

«Я за эмоции. Мне не нравится, что мы пытаемся убить эмоции в футболе.

У нас Костя Марадишвили выбыл на шесть месяцев, потому что порвал «кресты» в стыке, после которого даже фол не дали.

Думаю, уже этого достаточно, чтоб проявить эмоции. Футбол – это и есть эмоции», – сказал Кондратов.