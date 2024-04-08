Мостовой прошелся по Абаскалю: «У него даже походка нефутбольная, ха-ха»

Александр Мостовой раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за его поведение и последние резонансные высказывания.

– Как прокомментируете эпизод, где Бителло обыграл Абаскаля?

– У Абаскаля даже походка нефутбольная, ха-ха. Ой, кошмар. Я то про это как раз давно и говорил.

Смешной эпизод. Понятно, что так придраться можно к любому человеку, но про Абаскаля я сказал, как только он появился. 100 раз уже повторяюсь.

В какие-то моменты он уже просто смеется над многими людьми в нашей стране, особенно над теми, кто футболу всю жизнь отдали. Вот в чем беда.

Слышал его слова и про ворота, и про бога – это просто смех. Советую всем людям, кто приближен к футболу, меньше говорить об Абаскале и больше говорить о футбольных людях, которые отдали всю жизнь на это.