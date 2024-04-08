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    • Мостовой прошелся по Абаскалю: «У него даже походка нефутбольная, ха-ха»

    Мостовой прошелся по Абаскалю: «У него даже походка нефутбольная, ха-ха»

    Александр Мостовой раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за его поведение и последние резонансные высказывания.

    – Как прокомментируете эпизод, где Бителло обыграл Абаскаля?

    – У Абаскаля даже походка нефутбольная, ха-ха. Ой, кошмар. Я то про это как раз давно и говорил.

    Смешной эпизод. Понятно, что так придраться можно к любому человеку, но про Абаскаля я сказал, как только он появился. 100 раз уже повторяюсь.

    В какие-то моменты он уже просто смеется над многими людьми в нашей стране, особенно над теми, кто футболу всю жизнь отдали. Вот в чем беда.

    Слышал его слова и про ворота, и про бога – это просто смех. Советую всем людям, кто приближен к футболу, меньше говорить об Абаскале и больше говорить о футбольных людях, которые отдали всю жизнь на это.

    • Абаскаль в «Спартаке» с лета 2022 года.
    • Ожидается, что во вторник его уволят.
    • Команда идет на 6-м месте в РПЛ с 35 очками в 22 турах.

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    Источник: Sport24

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    08.04.2024 18:18
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1712591329
    ...если ты, Александр, считаешь себя до сих пор футбольным человеком, убей в себе клоуна-любителя. Не смешно это ни кому. Ты, просто, становишься посмешищем. Если выступаешь в роли футбольного эксперта, то хоть оставайся тогда на уровне того Мостового, который играл за сборную, Спартак, Сельту, которого мы помним игроком и очень неплохим. А клоунов хватает и без тебя...
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    СпорЦмен
    1712591681
    Это значит нужно меньше говорить о срамтаке. Срамтак это не про футбол! :)))
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    ягуар1979
    1712594552
    по его мнению абаскаль должен ходить ноги колесом футбольным)))
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    k611
    1712598784
    У человека хобби такое - другим людям кости перемывать, не может он без этого...
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