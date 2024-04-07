Абаскаль – о проблемах «Спартака» с реализацией: «Надо ворота побольше сделать»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий перед матчем с «Динамо». Испанский специалист ответил, как команде исправить проблему с реализацией моментов.

– Работали над реализацией?

– Надо ворота побольше сделать (улыбается). У нас есть подходы, моменты. Так что голы обязательно придут. Чем больше зацикливаешься на этом, тем хуже. Нужно просто быть сконцентрированным в нужный момент.

– Были инструкции, как вести единоборства, чтобы избежать лишних желтых карточек?

– С нами не единожды случалось такое. Конечно, прессинг – это наш стиль игры. И очень важно подходить к единоборству в лучших условиях. Если это не удается, то случаются фолы. Мы будем играть в прессинг, пока можем. Когда игрок устанет, то будем его менять.