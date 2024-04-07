Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Абаскаль – о проблемах «Спартака» с реализацией: «Надо ворота побольше сделать»

    Абаскаль – о проблемах «Спартака» с реализацией: «Надо ворота побольше сделать»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий перед матчем с «Динамо». Испанский специалист ответил, как команде исправить проблему с реализацией моментов.

    – Работали над реализацией?

    – Надо ворота побольше сделать (улыбается). У нас есть подходы, моменты. Так что голы обязательно придут. Чем больше зацикливаешься на этом, тем хуже. Нужно просто быть сконцентрированным в нужный момент.

    – Были инструкции, как вести единоборства, чтобы избежать лишних желтых карточек?

    – С нами не единожды случалось такое. Конечно, прессинг – это наш стиль игры. И очень важно подходить к единоборству в лучших условиях. Если это не удается, то случаются фолы. Мы будем играть в прессинг, пока можем. Когда игрок устанет, то будем его менять.

    Новости по теме
    Экс-президент «Спартака»: «Янсен такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль» 4
    Канчельскис ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Абаскаля 2
    «Спартак» сделал заявление о главном тренере 36
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2024 19:14
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1712506740
    Физрук уже орёт, чтобы его уволили, но хряки ни в какую не хотят неустойку платить. Гыгыгы
    Ответить
    Oleg-Gazza
    1712507583
    Это вы там в европе свои ворота привыкли пошире делать, а чуть что с кнопки открываете. А ворота беречь надо, проктологов не хватит на вас!
    Ответить
    САНЁК17
    1712508376
    Не зря говорят, не задавай вопрос а то получишь ответ!
    Ответить
    alefreddy
    1712510470
    Умярова этот неликвид поставил сам себя Абаскаль сплавляет
    Ответить
    TIMOTHY
    1712510783
    Клоун испанец) но своим путём идёт) впердив
    Ответить
    MazaiNN
    1712513037
    Да он троллит Спартак.)))
    Ответить
    vvv123
    1712516122
    А вратаря потолще.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+