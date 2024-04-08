Адиев – о поражении «Ахмата» от «Локо»: «Я отвечаю за результат, даже если принял команду час назад»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев отреагировал на поражение от «Локомотива» (0:2) в 23-м туре РПЛ.

Адиев вернулся в клуб за несколько дней до матча с «Локо».

Также тренер работает в сборной Казахстана.

«Ахмат» только благодаря дополнительным показателям не идет в зоне переходных матчей.

– Практически ничего не получилось. Понятно, что удаление очень сильно сказалось на наших взаимодействиях. Плюс гол сразу пропустили. Сразу тяжело стало, и каких‑то больших моментов во втором тайме мы не создали. Не готов пока ответить на то, в чем причины, нужно время.

– Мы увидели хоть что‑то из того «Ахмата», который вы хотите видеть?

– Первые пять‑семь минут мы были агрессивнее, чем весь остальной матч. «Ахмат» всегда славился тем, что играет агрессивно, особенно дома. Я помню те времена, стремлюсь вернуть лицо команде и сделать «Ахмат» узнаваемым. Но, опять же, очень маленький отрезок был. Времени мало. Я не хочу стелить себе соломку и говорить, что мне надо столько‑то времени или столько. Даже если я один час главный тренер, значит, отвечаю за результат.