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    Семшов: «Роль Лещука – подменять, а не быть основным»

    Бывший игрок «Динамо» Игорь Семшов оценил ошибки вратаря команды Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    • «Динамо» вело в счете до 74-й минуты.
    • Потом Лещук дважды отбил мяч на форварда «Спартака» Александра Соболева – у него дубль.
    • Игорь всю карьеру проводит в «Динамо».

    «Это было что-то невообразимое. Все мы ошибаемся, живые люди, но не так. Когда команда бьeтся за медали высокой пробы, ты должен быть чeтким, действовать в воротах уверенно. Все удары во вратаря, и он мяч не может поймать.

    Считаю, что Антон Шунин должен быть номером один. За него и большой опыт. В прошлом туре с «Ростовом» Лещук ошибся в игре ногами, а сейчас… Да, он мог один раз ошибиться, но два раза не поймать мяч – это странно. Думаю, Лещук не справляется психологически. Помню матчи, в которых он неплохо замещал Шунина. Значит, его роль – подменять, а не быть основным голкипером», – сказал Семшов.

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    Источник: «Советский спорт»

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    08.04.2024 09:18
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    Комментарии (5)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712559194
    Что то тут не чисто. Меня терзают смутные сомнения. Гыгыгы
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    Дубина
    1712559906
    О накинулись на пацана!
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    Cleaner
    1712560382
    А какая роль ЗАЩИТНИКОВ Динамо? Смотреть, как Соболь мячи добивает???????????????????????
    Ответить
    Fialet
    1712564462
    Семьжоп большой знаток.
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    САДЫЧОК
    1712575151
    Губошлёп Семшов не заметил, что Лещук 3 раза спас команду?!
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