Семшов: «Роль Лещука – подменять, а не быть основным»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Семшов оценил ошибки вратаря команды Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Динамо» вело в счете до 74-й минуты.

Потом Лещук дважды отбил мяч на форварда «Спартака» Александра Соболева – у него дубль.

Игорь всю карьеру проводит в «Динамо».

«Это было что-то невообразимое. Все мы ошибаемся, живые люди, но не так. Когда команда бьeтся за медали высокой пробы, ты должен быть чeтким, действовать в воротах уверенно. Все удары во вратаря, и он мяч не может поймать.

Считаю, что Антон Шунин должен быть номером один. За него и большой опыт. В прошлом туре с «Ростовом» Лещук ошибся в игре ногами, а сейчас… Да, он мог один раз ошибиться, но два раза не поймать мяч – это странно. Думаю, Лещук не справляется психологически. Помню матчи, в которых он неплохо замещал Шунина. Значит, его роль – подменять, а не быть основным голкипером», – сказал Семшов.