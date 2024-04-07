Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Ахматом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Ахматом». Московская команда выиграла со счетом 2:0 и занимает 5-е место в РПЛ.

«Это был очень важный матч. Эмоционально и психологически он получился немного нервозным. Нам можно было хладнокровнее распоряжаться эпизодами. Нельзя было терять простые мячи и давать сопернику вернуться в игру. Понятно, что удаление помогло владеть мячом. Главное – у нас были подходы, в первом тайме могли больше забивать.

Благодарен команде за самоотверженность. После серии без побед очень важно было победить и сбросить с себя отрицательный психологический фон», – сказал Галактионов.