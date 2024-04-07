Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Балтикой». Петербуржцы выиграли в 23-м туре РПЛ со счетом 1:0 и вернулись на первое место.

«В принципе, хорошая игра. Думаю, достаточно уверенно по качеству и по игре, и не столь уверенно по счету получилось. Не хватило забитых мячей – здесь вратарь сегодня хорошо сыграл, и мы не смогли реализовать то, что создали. Поэтому нервозность присутствовала до финального свистка – для футбола это абсолютно нормально.

Всех наших болельщиков и команду с победой, будем готовиться к следующему матчу», – сказал Семак.