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    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Балтикой». Петербуржцы выиграли в 23-м туре РПЛ со счетом 1:0 и вернулись на первое место.

    «В принципе, хорошая игра. Думаю, достаточно уверенно по качеству и по игре, и не столь уверенно по счету получилось. Не хватило забитых мячей – здесь вратарь сегодня хорошо сыграл, и мы не смогли реализовать то, что создали. Поэтому нервозность присутствовала до финального свистка – для футбола это абсолютно нормально.

    Всех наших болельщиков и команду с победой, будем готовиться к следующему матчу», – сказал Семак.

    • «Зенит» опережает «Краснодар» на 1 очко.
    • Команды сыграют друг с другом 13 апреля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2024 19:12
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