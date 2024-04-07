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    Адиев прокомментировал свое возвращение в «Ахмат»

    Новый главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев раскрыл обстоятельства своего назначения в грозненский клуб.

    • Адиев возглавил команду вместо Мирослава Ромащенко.
    • Он будет совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана.
    • «Ахмат» идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 20 очками в 21 туре.

    – Все быстро развивалось, я приехал домой в небольшой отпуск, но так внезапно ситуация изменилась, что на следующий день мне пришлось принять родную команду. Готовились, исходили из того положения, которое есть.

    – Во время работы со сборной Казахстана не так пристально следили за РПЛ? Насколько сейчас хорошее понимание, как играет «Локомотив» и другие команды?

    – Не могу сказать, что смотрел все туры, но какие‑то матчи видел. В межсезонье находился на сборах в Турции, многие российские команды видел. Руку на пульсе держал, так скажем.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2024 16:24
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    Комментарии (1)
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    WE ARE FOR PETER
    1712499336
    Был тренером не очень у нас тут, возможно поумнел повзрослел и стал опытнее как тренер,посмотрим
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