Адиев прокомментировал свое возвращение в «Ахмат»

Новый главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев раскрыл обстоятельства своего назначения в грозненский клуб.

Адиев возглавил команду вместо Мирослава Ромащенко.

Он будет совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана.

«Ахмат» идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 20 очками в 21 туре.

– Все быстро развивалось, я приехал домой в небольшой отпуск, но так внезапно ситуация изменилась, что на следующий день мне пришлось принять родную команду. Готовились, исходили из того положения, которое есть.

– Во время работы со сборной Казахстана не так пристально следили за РПЛ? Насколько сейчас хорошее понимание, как играет «Локомотив» и другие команды?

– Не могу сказать, что смотрел все туры, но какие‑то матчи видел. В межсезонье находился на сборах в Турции, многие российские команды видел. Руку на пульсе держал, так скажем.