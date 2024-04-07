Адиев прокомментировал свое возвращение в «Ахмат»

Новый главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев раскрыл обстоятельства своего назначения в грозненский клуб.
- Адиев возглавил команду вместо Мирослава Ромащенко.
- Он будет совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана.
- «Ахмат» идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 20 очками в 21 туре.
– Все быстро развивалось, я приехал домой в небольшой отпуск, но так внезапно ситуация изменилась, что на следующий день мне пришлось принять родную команду. Готовились, исходили из того положения, которое есть.
– Во время работы со сборной Казахстана не так пристально следили за РПЛ? Насколько сейчас хорошее понимание, как играет «Локомотив» и другие команды?
– Не могу сказать, что смотрел все туры, но какие‑то матчи видел. В межсезонье находился на сборах в Турции, многие российские команды видел. Руку на пульсе держал, так скажем.