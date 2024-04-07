Мостовой сравнил Абаскаля с тренером «Динамо» Личкой

Александр Мостовой сравнил главных тренеров «Динамо» и «Спартака» в преддверии сегодняшнего дерби.
«Считаю ли я, что по-тренерски Личка намного сильнее Абаскаля? Конечно, да. Это даже не обсуждается.
Посмотрите, сколько и как Личка работал перед тем, как возглавить «Динамо». Он в России провел много времени, добился того, чтобы о нем заговорили, чтобы позвали в топ-клуб РПЛ. Это все точно не про Абаскаля», – сказал Мостовой.
- «Динамо» примет «Спартак» в 23-м туре РПЛ.
- Игра начнется сегодня в 19:30 мск.
- Динамовцы идут на 3-м месте в таблице РПЛ, спартаковцы – на 6-м.