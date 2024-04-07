Титов объяснил, почему Абаскаля нужно уволить из «Спартака» уже сейчас

Бывший спартаковец Егор Титов считает, что главного тренера Гильермо Абаскаля нужно уволить.

«Если есть замена и произвести еe срочно, это будет правильный шаг. У человека будет больше времени. У нас же межсезонье очень маленькое летом: через месяц неделю следующий чемпионат стартует. У другого тренера просто не будет возможности разобраться и подготовить команду к следующему сезону.

Если режешь, то, возможно, команда сыграет лучше. Возможно, команда устала от тренерского штаба. От этой всей ситуации, от того, что пишут, говорят – очень много негатива, и он мешает. Приходит новый штаб – и фон сразу меняется. Команда на свежих эмоциях может выиграть, и не один матч. Бывало и такое», – сказал Титов.