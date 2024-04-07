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    • Титов объяснил, почему Абаскаля нужно уволить из «Спартака» уже сейчас

    Титов объяснил, почему Абаскаля нужно уволить из «Спартака» уже сейчас

    Бывший спартаковец Егор Титов считает, что главного тренера Гильермо Абаскаля нужно уволить.

    «Если есть замена и произвести еe срочно, это будет правильный шаг. У человека будет больше времени. У нас же межсезонье очень маленькое летом: через месяц неделю следующий чемпионат стартует. У другого тренера просто не будет возможности разобраться и подготовить команду к следующему сезону.

    Если режешь, то, возможно, команда сыграет лучше. Возможно, команда устала от тренерского штаба. От этой всей ситуации, от того, что пишут, говорят – очень много негатива, и он мешает. Приходит новый штаб – и фон сразу меняется. Команда на свежих эмоциях может выиграть, и не один матч. Бывало и такое», – сказал Титов.

    • Абаскаль в команде с 2022 года.
    • Контракт до 2025 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 7-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.04.2024 12:41
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    Комментарии (32)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1712489003
    Испанец хороший тренер,это футболисты неликвиды,сказал абаскаль)
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    alefreddy
    1712489171
    так то оно так да кто слушать будет
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    ...уефан
    1712489297
    ...Титов прав, если новый тренер, то сейчас в ближайшее время. Только если один Абаскаль уйдет, это не будет решением проблемы. Много кого из клубной системы надо менять. Проблема не просто спортивная, которая касается игры команды, но и административно-финансовая, а также это касается менеджмента клуба, который работает на уровне отношений клуб-команда методами начала 2000-ых. Почему менеджер клуба не имеющий ни какого отношения к спортивной части работы имеет право напрямую влиять на футболистов в отдельности и на команду в целом?... Больше, чем уверен, что и трансферная политика клуба проходит по таким же нечестным схемам. Так, что увольнение Абаскаля не решит всех проблем. Но, уж если решение принято, лучше это сделать сейчас и дать
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    Skull_Boy
    1712489743
    1й сезон как Абаскаль хорош, 2й сезон Абаскаль гуано и так с каждым, если руководство клуба само тупое гуано и поставь хоть Гвардиолу и толку не будет, и помним такие же песни и про Лаудрупа, Эмери, Тедеско, Якина, Черчесова да и Карпина, а в итоге ...., если смотреть даже тех. директора, то его пост занимает хер пойми кто, а прот рансферы вообще молу, если называют усилением мешка из 20й команды Ла Лиги
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    sochi-2013
    1712490564
    Прям все неудачники на Абаскале пропиариться вылезают.
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    raritet
    1712492296
    Думаю, одна из причин по которой нужно срочно убрать испанца- элементарный элемент шоу. С этим типажем уже вроде все исчерпано, пора начинать новую серию поскольку народ уже начинает уставать от предыдущей. А так , если говорить о пользе для команды и для возможнлсти выплеска эмоций Мостовому, нужно просто дать рыжему еще время.
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    Ивантеевец
    1712496905
    Мыло-мочало, начинаем все сначала. Мне, как болельщику принципиального соперника на Спартак больно смотреть уже лет семь. Вам не только тренера менять надо, а изначально весь подход - скаутский подход, работу с дублем, разбазариванием финансирования. Был Федун и Зарема (вселенское зло) - убрали. Что сильно лучше стало? Может проблема все-таки глубже, чем один Ржавый? И кстати, а все уверены, что все что он говорит переводчик правильно доносит до масс? Работа переводчика-синхрониста одно из самых сложных переводческих направлений (знаю не понаслышке).
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    АЛЕКС 58
    1712503545
    Оставьте рыжего в покое,пусть тренируется на мясных!
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    slavа0508
    1712503967
    Согласен если увольнять то лучше уже сейчас . при условие найденной замены . сезон потерян ...новый начал бы уже сейчас нарабатывать что то ...
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    slavа0508
    1712504036
    А вообще я смотрю Абаскаль у нас непотопляемый какой то . раньше с таким результатом сразу как пробка вылетали ....
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