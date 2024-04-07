Директор «Баварии»: «Плевать на поиски тренера – думаем о матче с «Арсеналом»

Макс Эберль, спортивный директор «Баварии», заверил, что клуб не думает сейчас о поиске нового тренера.
- Томас Тухель летом покинет пост.
- Накануне «Бавария» проиграла «Хайденхайму» в Бундеслиге (2:3) и уже через неделю может лишиться шансов на чемпионство.
«Мне плевать сейчас на поиски тренера. Думаем о матче с «Арсеналом». Это команда выше классом, чем «Хайденхайм». Нам нужно сделать все правильно, чтобы не получить пощечину», – цитирует Эберля твиттер Фабрицио Романо.
- 1-й матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» – «Бавария» состоится 9 апреля.