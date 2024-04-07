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    «Ахмат» – «Локомотив»: прогноз на матч 23 тура РПЛ, 7 апреля

    В 23 туре РПЛ «Ахмат» в Грозном сыграет с «Локомотивом». Игра пройдет в воскресенье, 7 апреля, и начнется в 16:30 по мск.

    «Ахмат»

    Команда занимает 12 место, имеет в своем активе 20 очков. «Ахмат» выиграл пять встреч, в пяти играх сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Команда забила 20 голов и пропустила 27 мячей. В предыдущем матче команда уступила «Оренбургу» (0:1).

    «Локомотив»

    Команда с 33 очками идет на шестом месте. «Локомотив» выиграл восемь встреч, в девяти матчах сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда забила 33 гола и пропустила 28 мячей. В предыдущем матче «Локомотив» проиграл «Уралу» со счетом 0:1.

    Прогноз на матч «Ахмат» – «Локомотив»

    В трех последних очных встречах дважды выигрывал «Локомотив», еще в одной игре победу праздновал «Ахмат». В предстоящей встрече нет явного фаворита, а букмекеры в незначительной степени ставят на грозненцев. Мы выберем менее рискованную ставку – ОЗ (да) с коэффом 1.68.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 10:21
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