В 23 туре РПЛ «Ахмат» в Грозном сыграет с «Локомотивом». Игра пройдет в воскресенье, 7 апреля, и начнется в 16:30 по мск.

«Ахмат»

Команда занимает 12 место, имеет в своем активе 20 очков. «Ахмат» выиграл пять встреч, в пяти играх сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Команда забила 20 голов и пропустила 27 мячей. В предыдущем матче команда уступила «Оренбургу» (0:1).

«Локомотив»

Команда с 33 очками идет на шестом месте. «Локомотив» выиграл восемь встреч, в девяти матчах сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда забила 33 гола и пропустила 28 мячей. В предыдущем матче «Локомотив» проиграл «Уралу» со счетом 0:1.

Прогноз на матч «Ахмат» – «Локомотив»

В трех последних очных встречах дважды выигрывал «Локомотив», еще в одной игре победу праздновал «Ахмат». В предстоящей встрече нет явного фаворита, а букмекеры в незначительной степени ставят на грозненцев. Мы выберем менее рискованную ставку – ОЗ (да) с коэффом 1.68.