В 23 туре РПЛ ЦСКА дома сыграет с «Факелом». Игра состоится в воскресенье, 7 апреля, и начнется в 14:00 по мск.

ЦСКА

Москвичи идут на пятом месте с 33 очками. Команда выиграла восемь матчей, в девяти поединках сыграла вничью и потерпела четыре поражения. ЦСКА забил 36 голов и пропустил 27 мячей. В предыдущем матче москвичи обыграли «Балтику» – 1:0.

«Факел»

Команда занимает 11 место с 26 очками. Воронежцы выиграли шесть матчей, в восьми встречах сыграли вничью и потерпели семь поражений. Команда забила 18 голов и пропустила 20 мячей. В предыдущем матче воронежцы сыграли вничью с «Оренбургом» – 0:0.

Прогноз на матч ЦСКА – «Факел»

В последних трех очных встречах была зафиксирована победа «Факела» в серии пенальти, ничья и победа ЦСКА. В предстоящей встрече хозяева фаворит игры. Наш прогноз – победа ЦСКА (1.65). Дополнительно можно поставить на нерезультативную игру – ТМ 2.5 (1.76) и ОЗ нет (1.66).