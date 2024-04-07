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    ЦСКА – «Факел»: прогноз на матч 23 тура РПЛ, 7 апреля

    В 23 туре РПЛ ЦСКА дома сыграет с «Факелом». Игра состоится в воскресенье, 7 апреля, и начнется в 14:00 по мск.

    ЦСКА

    Москвичи идут на пятом месте с 33 очками. Команда выиграла восемь матчей, в девяти поединках сыграла вничью и потерпела четыре поражения. ЦСКА забил 36 голов и пропустил 27 мячей. В предыдущем матче москвичи обыграли «Балтику» – 1:0.

    «Факел»

    Команда занимает 11 место с 26 очками. Воронежцы выиграли шесть матчей, в восьми встречах сыграли вничью и потерпели семь поражений. Команда забила 18 голов и пропустила 20 мячей. В предыдущем матче воронежцы сыграли вничью с «Оренбургом» – 0:0.

    Прогноз на матч ЦСКА – «Факел»

    В последних трех очных встречах была зафиксирована победа «Факела» в серии пенальти, ничья и победа ЦСКА. В предстоящей встрече хозяева фаворит игры. Наш прогноз – победа ЦСКА (1.65). Дополнительно можно поставить на нерезультативную игру – ТМ 2.5 (1.76) и ОЗ нет (1.66).

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 10:09
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