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    Федотов поругался с игроками ЦСКА после разгрома «Факела»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов остался недоволен концовкой матча 23-го тура РПЛ против «Факела».

    • Армейцы разгромили соперника со счетом 4:1.
    • «Факел» смог забить на 94-й минуте.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    – ЦСКА достался непростой соперник. Хотя мы владели преимуществом, но «Факел» бился самоотверженно. Всегда непросто играть с ними, команда умеет обороняться.

    Первый гол немного вскрыл игру, когда сопернику надо было уже что‑то придумывать.

    – Когда команда забивает четыре, но пропускает в концовке…

    Мы немного поругались в раздевалке. Нельзя на волнах успеха терять концентрацию, должно быть все под контролем.

    Наказание сразу пришло. Мы не должны допускать такие моменты.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2024 16:47
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    WE ARE FOR PETER
    1712499231
    Федот гниловатый чел все таки,недалеко от испанца ушёл по выносу мусора из избы
    Ответить
    Цугундeр
    1712500422
    "Эх, тройка! Птица тройка..." ) Когда коренник подымает хвост-всегда возникает неясность , то ли он срать собрался , то ли перед пристяжными выпонивается .
    Ответить
    ...уефан
    1712501130
    ...главное - шариковую ручку не сломал!...
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    Mirak92
    1712564617
    ЛАсый пи...ор
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