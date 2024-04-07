Федотов поругался с игроками ЦСКА после разгрома «Факела»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов остался недоволен концовкой матча 23-го тура РПЛ против «Факела».

Армейцы разгромили соперника со счетом 4:1.

«Факел» смог забить на 94-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– ЦСКА достался непростой соперник. Хотя мы владели преимуществом, но «Факел» бился самоотверженно. Всегда непросто играть с ними, команда умеет обороняться.

Первый гол немного вскрыл игру, когда сопернику надо было уже что‑то придумывать.

– Когда команда забивает четыре, но пропускает в концовке…

– Мы немного поругались в раздевалке. Нельзя на волнах успеха терять концентрацию, должно быть все под контролем.

Наказание сразу пришло. Мы не должны допускать такие моменты.