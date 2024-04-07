Федотов прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Балтикой»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча с «Факелом». Московская команда победила в 23-м туре РПЛ со счетом 4:1.

– «Факел» – хорошая команда, хорошо обороняется, в начале матча они блокировали удары. Важно было забить, чтобы игра раскрылась. Думаю, заслуженная победа, забитые голы – на загляденье.

– В чем причина успешных домашних выступлений?

– Дома и родные стены помогают, болельщики на трибунах лучшие, дают хороший посыл. Более горячая часть фанатов приходит только на Кубок и тренировки. Всегда говорим, что футбол для зрителей, страсть должна быть на поле.

– Могут ли Чалов и Мусаев играть в связке?

– Могут, такое уже было. Мусаев прошел сборы, сыграл четыре тура, матчи на Кубок. Он уже не новичок.