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    • Федотов прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Балтикой»

    Федотов прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Балтикой»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча с «Факелом». Московская команда победила в 23-м туре РПЛ со счетом 4:1.

    «Факел» – хорошая команда, хорошо обороняется, в начале матча они блокировали удары. Важно было забить, чтобы игра раскрылась. Думаю, заслуженная победа, забитые голы – на загляденье.

    – В чем причина успешных домашних выступлений?

    – Дома и родные стены помогают, болельщики на трибунах лучшие, дают хороший посыл. Более горячая часть фанатов приходит только на Кубок и тренировки. Всегда говорим, что футбол для зрителей, страсть должна быть на поле.

    – Могут ли Чалов и Мусаев играть в связке?

    – Могут, такое уже было. Мусаев прошел сборы, сыграл четыре тура, матчи на Кубок. Он уже не новичок.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 17:53
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    Комментарии (5)
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    Аид666
    1712502615
    Так с Балтикой или Факелом?... Бомбардир как всегда постит не читая...
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    Oleg-Gazza
    1712504316
    Исправьте ребята, а то сейчас говна будет больше чем Егоров!)
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    Боров мясной
    1712505523
    Опять очепятка.
    Ответить
    NewLife
    1712506070
    Какой Балтикой ? Бомбардир не киряйте на работе)))
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