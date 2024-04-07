В воскресенье, 7 апреля, в 28-м туре французской Лиги 1 сыграют «Нант» и «Лион». Матч пройдет в Нанте, начало – в 21:45 (мск).
«Нант»
Команда Жослена Гурвеннека занимает 14-е место в Лиге 1, набрав 28 очков. «Нант» добыл 8 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей 26:42.
От зоны вылета команду отделяют 2 очка.
«Лион»
«Лион» набрал 35 очков в 27 играх и находится на 10-м месте в таблице. Подопечные Пьера Сажа добыли 10 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 31:41.
Отставание от еврокубкового 6-го места составляет 7 очков.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 20.12.23 «Лион» – «Нант» – 1:0;
- 17.03.23 «Лион» – «Нант» – 1:1;
- 11.01.23 «Нант» – «Лион» – 0:0;
- 14.05.22 «Лион» – «Нант» – 3:2;
- 27.08.21 «Нант» – «Лион» – 0:1.
Прогноз на матч «Нант» – «Лион»
Хозяевам нужны очки для борьбы за выживание, а гостям – чтобы попытаться догнать еврокубковый поезд. Будет равная игра с небольшим количеством моментов. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.75.