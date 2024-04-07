Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    «Нант» – «Лион»: прогноз на матч 28 тура Лиги 1, 7 апреля

    В воскресенье, 7 апреля, в 28-м туре французской Лиги 1 сыграют «Нант» и «Лион». Матч пройдет в Нанте, начало – в 21:45 (мск).

    «Нант»

    Команда Жослена Гурвеннека занимает 14-е место в Лиге 1, набрав 28 очков. «Нант» добыл 8 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей 26:42.

    От зоны вылета команду отделяют 2 очка.

    «Лион»

    «Лион» набрал 35 очков в 27 играх и находится на 10-м месте в таблице. Подопечные Пьера Сажа добыли 10 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 31:41.

    Отставание от еврокубкового 6-го места составляет 7 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 20.12.23 «Лион» – «Нант» – 1:0;
    • 17.03.23 «Лион» – «Нант» – 1:1;
    • 11.01.23 «Нант» – «Лион» – 0:0;
    • 14.05.22 «Лион» – «Нант» – 3:2;
    • 27.08.21 «Нант» – «Лион» – 0:1.

    Прогноз на матч «Нант» – «Лион»

    Хозяевам нужны очки для борьбы за выживание, а гостям – чтобы попытаться догнать еврокубковый поезд. Будет равная игра с небольшим количеством моментов. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.75.

    Новости по теме
    «Нант» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2024 10:04
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+