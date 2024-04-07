В воскресенье, 7 апреля, в 28-м туре французской Лиги 1 сыграют «Нант» и «Лион». Матч пройдет в Нанте, начало – в 21:45 (мск).

«Нант»

Команда Жослена Гурвеннека занимает 14-е место в Лиге 1, набрав 28 очков. «Нант» добыл 8 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей 26:42.

От зоны вылета команду отделяют 2 очка.

«Лион»

«Лион» набрал 35 очков в 27 играх и находится на 10-м месте в таблице. Подопечные Пьера Сажа добыли 10 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 31:41.

Отставание от еврокубкового 6-го места составляет 7 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Нант» – «Лион»

Хозяевам нужны очки для борьбы за выживание, а гостям – чтобы попытаться догнать еврокубковый поезд. Будет равная игра с небольшим количеством моментов. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.75.