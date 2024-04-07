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    «Реймс» – «Ницца»: прогноз на матч 28 тура Лиги 1, 7 апреля

    В воскресенье, 7 апреля, в 28-м туре французской Лиги 1 сыграют «Реймс» и «Ницца». Матч пройдет в Реймсе, начало – в 16:00 (мск).

    «Реймс»

    Команда Уилла Стилла набрала 39 очков и находится на 9-м месте в Лиге 1. «Реймс» добыл 11 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей 35:36.

    От зоны Лиги конференций команда отстает на 4 очка.

    «Ницца»

    «Ницца» набрала 43 очка в 27 играх и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Франческо Фариоли добыли 12 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 28:22.

    Отставание команды от топ-3 – 6 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 10.12.23 «Ницца» – «Реймс» – 2:1;
    • 18.02.23 «Ницца» – «Реймс» – 0:0;
    • 15.01.23 «Реймс» – «Ницца» – 0:0;
    • 21.05.22 «Реймс» – «Ницца» – 2:3;
    • 08.08.21 «Ницца» – «Реймс» – 0:0.

    Прогноз на матч «Реймс» – «Ницца»

    «Ницца» еще может побороться за попадание в Лигу чемпионов, и «Реймс» – удобный соперник для набора очков. Наш прогноз – Х2 с коэффициентом 1.55.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 09:52
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