В воскресенье, 7 апреля, в 28-м туре французской Лиги 1 сыграют «Реймс» и «Ницца». Матч пройдет в Реймсе, начало – в 16:00 (мск).

«Реймс»

Команда Уилла Стилла набрала 39 очков и находится на 9-м месте в Лиге 1. «Реймс» добыл 11 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей 35:36.

От зоны Лиги конференций команда отстает на 4 очка.

«Ницца»

«Ницца» набрала 43 очка в 27 играх и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Франческо Фариоли добыли 12 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 28:22.

Отставание команды от топ-3 – 6 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Реймс» – «Ницца»

«Ницца» еще может побороться за попадание в Лигу чемпионов, и «Реймс» – удобный соперник для набора очков. Наш прогноз – Х2 с коэффициентом 1.55.