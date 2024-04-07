В воскресенье, 7 апреля, в 31-м туре итальянской Серии А сыграют «Ювентус» и «Фиорентина». Матч пройдет в Турине, начало – в 21:45 (мск).

«Ювентус»

Команда Массимилиано Аллегри занимает 3-е место в Серии А, набрав 59 очков. «Ювентус» добыл 17 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей 44:24.

Отставание от 1-го места составляет 20 очков, от 2-го – 6.

«Фиорентина»

«Фиорентина» набрала 43 очка в 29 играх и располагается на 10-м месте в таблице. Подопечные Винченцо Итальяно добыли 12 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 42:34.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Ювентус» – «Фиорентина»

Для борьбы с «Миланом» за 2-е место туринцы обязаны побеждать не блещущего противника. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.82.