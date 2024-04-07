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    • «Верона» – «Дженоа»: прогноз на матч 31 тура Серии А, 7 апреля

    «Верона» – «Дженоа»: прогноз на матч 31 тура Серии А, 7 апреля

    В воскресенье, 7 апреля, в 31-м туре итальянской Серии А сыграют «Верона» и «Дженоа». Матч пройдет в Вероне, начало – в 19:00 (мск).

    «Верона»

    Команда Марко Барони набрала 27 очков и находится на 15-м месте в Серии А. «Верона» добыла 6 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений, разница мячей 27:40.

    От зоны вылета команду отделяют 2 очка.

    «Дженоа»

    «Дженоа» набрала 35 очков и занимает 12-е место в таблице. Подопечные Альберто Джилардино добыли 8 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 32:37.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 10.11.23 «Дженоа» – «Верона» – 1:0;
    • 04.04.22 «Верона» – «Дженоа» – 1:0;
    • 25.09.21 «Дженоа» – «Верона» – 3:3;
    • 20.02.21 «Дженоа» – «Верона» – 2:2;
    • 19.10.20 «Верона» – «Дженоа» – 0:0.

    Прогноз на матч «Верона» – «Дженоа»

    У «Вероны» серьезная мотивация – уйти от зоны вылета. «Дженоа» же находится в середине таблицы без шансов на еврокубки и не опасаясь понижения в классе. Наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.85.

    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 09:38
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