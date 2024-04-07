В воскресенье, 7 апреля, в 31-м туре итальянской Серии А сыграют «Верона» и «Дженоа». Матч пройдет в Вероне, начало – в 19:00 (мск).
«Верона»
Команда Марко Барони набрала 27 очков и находится на 15-м месте в Серии А. «Верона» добыла 6 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений, разница мячей 27:40.
От зоны вылета команду отделяют 2 очка.
«Дженоа»
«Дженоа» набрала 35 очков и занимает 12-е место в таблице. Подопечные Альберто Джилардино добыли 8 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 32:37.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 10.11.23 «Дженоа» – «Верона» – 1:0;
- 04.04.22 «Верона» – «Дженоа» – 1:0;
- 25.09.21 «Дженоа» – «Верона» – 3:3;
- 20.02.21 «Дженоа» – «Верона» – 2:2;
- 19.10.20 «Верона» – «Дженоа» – 0:0.
Прогноз на матч «Верона» – «Дженоа»
У «Вероны» серьезная мотивация – уйти от зоны вылета. «Дженоа» же находится в середине таблицы без шансов на еврокубки и не опасаясь понижения в классе. Наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.85.