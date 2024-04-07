В воскресенье, 7 апреля, в 31-м туре итальянской Серии А сыграют «Верона» и «Дженоа». Матч пройдет в Вероне, начало – в 19:00 (мск).

«Верона»

Команда Марко Барони набрала 27 очков и находится на 15-м месте в Серии А. «Верона» добыла 6 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений, разница мячей 27:40.

От зоны вылета команду отделяют 2 очка.

«Дженоа»

«Дженоа» набрала 35 очков и занимает 12-е место в таблице. Подопечные Альберто Джилардино добыли 8 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 32:37.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Верона» – «Дженоа»

У «Вероны» серьезная мотивация – уйти от зоны вылета. «Дженоа» же находится в середине таблицы без шансов на еврокубки и не опасаясь понижения в классе. Наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.85.