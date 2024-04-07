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    «Шахтер» – «Рух»: прогноз на матч 23 тура УПЛ, 7 апреля

    В 23 туре УПЛ «Шахтер» и «Рух» проведут очередной матч национального первенства. Обе команды сыграют во Львове в воскресенье, 7 апреля. Игра начнется в 18:00 по мск.

    «Шахтер»

    Команда лидирует в чемпионате страны, имеет в своем активе 46 очков – столько же у идущего вторым «Кривбасса». «Шахтер» выиграл 14 матчей, в четырех встречах сыграл вничью и потерпел два поражения. Команда забила 42 гола и пропустила 17 мячей. В предыдущем матче коллектив разгромил одесский «Черноморец» со счетом 4:1.

    «Рух»

    Львовяне идут на пятом месте с 39 очками. Команда выиграла 10 матчей, в девяти встречах сыграла вничью и потерпела три поражения. «Рух» забил 33 гола и пропустил 21 мяч. В предыдущем матче команда обыграла «ЛНЗ» из Черкасс со счетом 1:0.

    Прогноз на матч «Шахтер» – «Рух»

    В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг у друга, в одном поединке сыграли вничью. В предстоящей встрече «Шахтер» – фаворит матча. Наверняка команда Марино Пушича выиграет встречу – 1.29.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 09:24
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