В 26 туре Первой лиги «Сокол» дома сыграет с «Родиной». Игру проведут в воскресенье, 7 апреля, и начнут в 14:00 по мск.

«Сокол»

Саратовцы идут на 16 месте с 24 очками. Команда выиграла шесть встреч, в шести матчах сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Сокол» забил 20 голов и пропустил 40 мячей. Команде для выхода из зоны вылета нужно набирать минимум три балла. В предыдущем матче команда потерпела поражение от хабаровского «СКА» – 1:3.

«Родина»

Команда занимает пятое место в турнирной таблице, имеет в своем активе 40 очков. «Родина» выиграла 11 матчей, в семи играх сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Москвичи забили 38 голов и пропустили 20 мячей. Команда на один балл отстает от зоны стыковых матчей. В предыдущем матче москвичи обыграли «Волгарь» – 3:0.

Прогноз на матч «Сокол» – «Родина»

В трех очных встречах были зафиксированы победы каждой из команд и ничья. «Родина» – фаворит матча, на москвичей и сделаем ставку (1.72).