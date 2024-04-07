Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • «Сокол» – «Родина»: прогноз на матч 26 тура Первой лиги, 7 апреля

    «Сокол» – «Родина»: прогноз на матч 26 тура Первой лиги, 7 апреля

    В 26 туре Первой лиги «Сокол» дома сыграет с «Родиной». Игру проведут в воскресенье, 7 апреля, и начнут в 14:00 по мск.

    «Сокол»

    Саратовцы идут на 16 месте с 24 очками. Команда выиграла шесть встреч, в шести матчах сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Сокол» забил 20 голов и пропустил 40 мячей. Команде для выхода из зоны вылета нужно набирать минимум три балла. В предыдущем матче команда потерпела поражение от хабаровского «СКА» – 1:3.

    «Родина»

    Команда занимает пятое место в турнирной таблице, имеет в своем активе 40 очков. «Родина» выиграла 11 матчей, в семи играх сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Москвичи забили 38 голов и пропустили 20 мячей. Команда на один балл отстает от зоны стыковых матчей. В предыдущем матче москвичи обыграли «Волгарь» – 3:0.

    Прогноз на матч «Сокол» – «Родина»

    В трех очных встречах были зафиксированы победы каждой из команд и ничья. «Родина» – фаворит матча, на москвичей и сделаем ставку (1.72).

    Новости по теме
    «Сокол» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2024 09:14
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+