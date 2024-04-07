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    • «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 26 тура Первой лиги, 7 апреля

    «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 26 тура Первой лиги, 7 апреля

    В воскресенье, 7 апреля, «СКА-Хабаровск» дома сыграет с «Нефтехимиком». Игра пройдет в 26 туре Первой лиги и начнется в 14:00 по мск.

    «СКА-Хабаровк»

    Команда занимает десятое место с 31 баллом в активе. Хабаровчане выиграли восемь встреч, в семи матчах сыграли вничью и потерпели девять поражений. Команда забила 25 голов и пропустила 27 мячей. В предыдущем матче хабаровчане уступили московскому «Динамо» – 1:2.

    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы идут на восьмом месте в турнирной таблице, имеют в своем активе 31 очко. Команда выиграла восемь встреч, в семи поединках сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Нефтехимик» забил 25 голов и пропустил 27 мячей. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Акроном» – 1:1.

    Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»

    В пяти последних очных встречах трижды выигрывали хабаровчане, в одном поединке победил «Нефтехимик», а еще в одной игре была зафиксирована ничья. Нижнекамцы не проигрывают в 14 матчах кряду, вряд ли ситуация изменится в ближайшей встрече, поставим на вариант X2 или ничья – 1.55.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 09:12
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