В воскресенье, 7 апреля, «СКА-Хабаровск» дома сыграет с «Нефтехимиком». Игра пройдет в 26 туре Первой лиги и начнется в 14:00 по мск.

«СКА-Хабаровк»

Команда занимает десятое место с 31 баллом в активе. Хабаровчане выиграли восемь встреч, в семи матчах сыграли вничью и потерпели девять поражений. Команда забила 25 голов и пропустила 27 мячей. В предыдущем матче хабаровчане уступили московскому «Динамо» – 1:2.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы идут на восьмом месте в турнирной таблице, имеют в своем активе 31 очко. Команда выиграла восемь встреч, в семи поединках сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Нефтехимик» забил 25 голов и пропустил 27 мячей. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Акроном» – 1:1.

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»

В пяти последних очных встречах трижды выигрывали хабаровчане, в одном поединке победил «Нефтехимик», а еще в одной игре была зафиксирована ничья. Нижнекамцы не проигрывают в 14 матчах кряду, вряд ли ситуация изменится в ближайшей встрече, поставим на вариант X2 или ничья – 1.55.