В 26 туре Первой лиги махачкалинское «Динамо» дома сыграет с «Енисеем». Поединок пройдет в воскресенье, 7 апреля, начнется в 19:30 по московскому времени.

«Динамо МХ»

Команда идет на третьем месте с 41 баллом. «Динамо» выиграло 12 матчей, в пяти поединках сыграло вничью и потерпело семь поражений. Махачкалинцы забили 25 голов и пропустили 14 мячей. В предыдущем поединке «Динамо» сыграло вничью с «Кубанью» – поединок закончился со счетом 1:1.

«Енисей»

Красноярцы идут на девятом месте с 33 очками. Команда выиграла 10 матчей, в трех встречах сыграла вничью и потерпела 11 поражений. «Енисей» забил 41 гол и пропустил 33 мяча. В предыдущем туре команда разгромила «Химки» (4:1).

Прогноз на матч «Динамо МХ» – «Енисей»

В последних пяти очных встречах махачкалинцы выиграли три встречи, «Енисей» одержал две победы. Подопечные Андрея Тихонова набрали неплохой ход, однако букмекеры считают «Динамо» фаворитом матча. Предположим, что в этой встрече будут забивать обе команды – 2.14.