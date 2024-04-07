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    • «Динамо МХ» – «Енисей»: прогноз на матч 26 тура Первой лиги, 7 апреля

    «Динамо МХ» – «Енисей»: прогноз на матч 26 тура Первой лиги, 7 апреля

    В 26 туре Первой лиги махачкалинское «Динамо» дома сыграет с «Енисеем». Поединок пройдет в воскресенье, 7 апреля, начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Динамо МХ»

    Команда идет на третьем месте с 41 баллом. «Динамо» выиграло 12 матчей, в пяти поединках сыграло вничью и потерпело семь поражений. Махачкалинцы забили 25 голов и пропустили 14 мячей. В предыдущем поединке «Динамо» сыграло вничью с «Кубанью» – поединок закончился со счетом 1:1.

    «Енисей»

    Красноярцы идут на девятом месте с 33 очками. Команда выиграла 10 матчей, в трех встречах сыграла вничью и потерпела 11 поражений. «Енисей» забил 41 гол и пропустил 33 мяча. В предыдущем туре команда разгромила «Химки» (4:1).

    Прогноз на матч «Динамо МХ» – «Енисей»

    В последних пяти очных встречах махачкалинцы выиграли три встречи, «Енисей» одержал две победы. Подопечные Андрея Тихонова набрали неплохой ход, однако букмекеры считают «Динамо» фаворитом матча. Предположим, что в этой встрече будут забивать обе команды – 2.14.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 09:09
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