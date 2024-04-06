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    • Круговой прокомментировал дебютный матч в сезоне Второй лиги

    Круговой прокомментировал дебютный матч в сезоне Второй лиги

    Защитник «Зенита-2» Данил Круговой высказался по матчу 1-го тура группы 2 Второй лиги против «Леон Сатурна» (5:0). Результативными действиями он не отметился.

    «Хороший матч, уверенно выиграли. Полностью владели преимуществом, создали много хороших моментов и главное, что не пропустили сзади. «Леон Сатурн» – хорошая, боевая команда. Думаю, что у них еще нет полноценной сыгранности. По ходу сезона будут прибавлять с каждым матчем.

    В «Зените»-2 для меня особо ничего не изменилось в плане тренировочного процесса. Я рад, что они дают мне возможность играть. Я буду только помогать. У меня два месяца [до конца] контракта, и я хочу отработать его по максимуму, приносить пользу команде.

    Общение с болельщиками после матча? Были слова поддержки. Болельщики «Зенита» хорошо ко мне относятся. Думаю, что они понимают всю ситуацию. Ощущаю ли какое-то внутреннее давление на фоне перехода в ЦСКА? Нет», – сказал Круговой.

    • 17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым. Защитник перейдет в московский клуб летом, а до этого момента будет выступать за «Зенит-2» по решению руководства сине-бело-голубых.
    • 25-летний Круговой провел в текущем сезоне 19 матчей, в которых отметился 1 передачей.
    • Данил – самый дорогой игрок «Зенита-2» (2 миллиона евро).

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.04.2024 23:31
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    Комментарии (1)
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    AtticusFinch
    1712474997
    Решили наказать пацана)))сослали в Зенит 2)) хороши)))
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