Круговой прокомментировал дебютный матч в сезоне Второй лиги

Защитник «Зенита-2» Данил Круговой высказался по матчу 1-го тура группы 2 Второй лиги против «Леон Сатурна» (5:0). Результативными действиями он не отметился.

«Хороший матч, уверенно выиграли. Полностью владели преимуществом, создали много хороших моментов и главное, что не пропустили сзади. «Леон Сатурн» – хорошая, боевая команда. Думаю, что у них еще нет полноценной сыгранности. По ходу сезона будут прибавлять с каждым матчем.

В «Зените»-2 для меня особо ничего не изменилось в плане тренировочного процесса. Я рад, что они дают мне возможность играть. Я буду только помогать. У меня два месяца [до конца] контракта, и я хочу отработать его по максимуму, приносить пользу команде.

Общение с болельщиками после матча? Были слова поддержки. Болельщики «Зенита» хорошо ко мне относятся. Думаю, что они понимают всю ситуацию. Ощущаю ли какое-то внутреннее давление на фоне перехода в ЦСКА? Нет», – сказал Круговой.