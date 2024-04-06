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    Семин назвал слабое место «Краснодара»

    Бывший тренер сборной России, «Локомотива» Юрий Семин оценил матч 23-го тура РПЛ «Пари НН» – «Краснодар» (3:4).

    • Дубли у гостей оформили Эдуард Сперцян и Джон Кордоба.
    • «Краснодар» как минимум до завтра возглавил таблицу.
    • У команды 0 трофеев в истории.

    «Очень понравилась игра. Хорошо выглядел «Пари НН». Они показали достойный уровень сопротивления. Рад, что команда Сергея Юрана прогрессирует.

    Что касается «Краснодара», то команда приблизилась к золотым медалям и все в их руках. Однако, на мой взгляд, они не очень хороши в физическом плане. В какие-то периоды быки хорошо прессингуют, но им не всегда хватает сил. Еще они стараются играть в комбинационный футбол, но с этим тоже пока есть проблемы», – сказал Семин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2024 23:21
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    Комментарии (8)
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    SLADE2019
    1712473188
    Слабое место Краснодара - это Мусаев. В первой игре Кайо для чего то в основу поставил. Вчера, видел, что игра, как качели проходит, взял и убрал Сперцяна. В итоге, в конце игры об атаке даже не думали. Слишком большие полномочия в команде у Хашига.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1712473983
    Слабое место Краснодара - это ручные тренеры, которые нужны хозяину. Ивич с этим не согласился и был уволен.
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    ...уефан
    1712474434
    ...всех православных с Благовещением! Краснодар с победой)...
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    СпорЦмен
    1712476027
    Слабое место Краснодыра это Зенит. Мы будем чемпионами!
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    FCSpartakM
    1712476794
    слабое место Краснодара-это выпендреж. То у них воспитанники должны играть, то должен быть определенный атакующий стиль. Когда ты свои хотелки ставишь выше результата, то выходит то, что есть.
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