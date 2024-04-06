Семин назвал слабое место «Краснодара»

Бывший тренер сборной России, «Локомотива» Юрий Семин оценил матч 23-го тура РПЛ «Пари НН» – «Краснодар» (3:4).

Дубли у гостей оформили Эдуард Сперцян и Джон Кордоба.

«Краснодар» как минимум до завтра возглавил таблицу.

У команды 0 трофеев в истории.

«Очень понравилась игра. Хорошо выглядел «Пари НН». Они показали достойный уровень сопротивления. Рад, что команда Сергея Юрана прогрессирует.

Что касается «Краснодара», то команда приблизилась к золотым медалям и все в их руках. Однако, на мой взгляд, они не очень хороши в физическом плане. В какие-то периоды быки хорошо прессингуют, но им не всегда хватает сил. Еще они стараются играть в комбинационный футбол, но с этим тоже пока есть проблемы», – сказал Семин.