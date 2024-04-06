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    • Юран – о судействе в матче с «Краснодаром»: «В РПЛ есть неприкасаемые клубы»

    Юран – о судействе в матче с «Краснодаром»: «В РПЛ есть неприкасаемые клубы»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран недоволен судейством в матче 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4).

    «Один момент хотел отметить. Сейчас посмотрел, конечно, тоже удивляет меня. На Викторе Александрове вторая желтая, наступ. Я не понимаю этого, потому что нас не прощают. У нас малейшая какая-то – достаeтся вторая жeлтая карточка, красная. То есть, даже не обсуждается. А здесь вот всe-таки мы подразделяем. Я много говорил, что нельзя подразделять: «Нижний» можно, но «Краснодар»…

    Немножко неприкасаемые эти клубы, но это только хуже футболу, когда есть такие моменты. Это игроки же видят, к сожалению, потому что такое отношение. Я не понимаю, там боковой судья был, главный судья был, VAR был, ну не знаю, почему так. Не отреагировали. Печально», – сказал Юран.

    • Матч в поле судил Евгений Буланов из Саранска.
    • «Пари НН» завтра может опуститься на 11-е место в РПЛ.
    • Впереди у команды выезд к «Оренбургу» (14 июля).

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.04.2024 23:09
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1712435056
    Серёга, ну ты как в первый раз... (((
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    The only one
    1712461514
    У Юрана, как только он проигрывает, клуб соперника становится по его мнению неприкасаемым для судейства. Фишка у него такая плакаться что ли...
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    WILDLING_HRUNDEL
    1712489319
    Снимайся с клубом
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