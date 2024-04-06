Юран – о судействе в матче с «Краснодаром»: «В РПЛ есть неприкасаемые клубы»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран недоволен судейством в матче 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4).

«Один момент хотел отметить. Сейчас посмотрел, конечно, тоже удивляет меня. На Викторе Александрове вторая желтая, наступ. Я не понимаю этого, потому что нас не прощают. У нас малейшая какая-то – достаeтся вторая жeлтая карточка, красная. То есть, даже не обсуждается. А здесь вот всe-таки мы подразделяем. Я много говорил, что нельзя подразделять: «Нижний» можно, но «Краснодар»…

Немножко неприкасаемые эти клубы, но это только хуже футболу, когда есть такие моменты. Это игроки же видят, к сожалению, потому что такое отношение. Я не понимаю, там боковой судья был, главный судья был, VAR был, ну не знаю, почему так. Не отреагировали. Печально», – сказал Юран.