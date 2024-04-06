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    • Нападающий «Лиона»: «Не поеду в Саудовскую Аравию даже за 600 миллионов в день»

    Нападающий «Лиона»: «Не поеду в Саудовскую Аравию даже за 600 миллионов в день»

    Райан Шерки исключил свой трансфер из «Лиона» в один из клубов Саудовской Аравии.

    При этом он допускает такой переход в будущем.

    «Переезд в Саудовскую Аравию далек от моих мыслей. Они могут платить мне хоть 600 миллионов евро в день, я все равно туда не поеду.

    Хочу играть в Европе, получать удовольствие здесь, а дальше посмотрим. В будущем, конечно, я мог бы там сыграть.

    Это мусульманская страна. Эти вещи важны для меня. В конце моей карьеры мы увидим, где будет саудовская лига», – сказал Шерки.

    • 20-летний француз играет на позиции атакующего полузащитника или вингера.
    • Его контракт с «Лионом» истекает в 2025 году.
    • Рыночная стоимость Шерки – 25 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 31 матче.

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    Источник: So Foot

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    06.04.2024 15:15
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1712408572
    Громче всех кричат петухи. За эти деньги, он разрешит поезду тр.ахнуть его.
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1712418552
    Питабол) впрочем 20 лет ему
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