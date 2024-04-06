Нападающий «Лиона»: «Не поеду в Саудовскую Аравию даже за 600 миллионов в день»

Райан Шерки исключил свой трансфер из «Лиона» в один из клубов Саудовской Аравии.

При этом он допускает такой переход в будущем.

«Переезд в Саудовскую Аравию далек от моих мыслей. Они могут платить мне хоть 600 миллионов евро в день, я все равно туда не поеду.

Хочу играть в Европе, получать удовольствие здесь, а дальше посмотрим. В будущем, конечно, я мог бы там сыграть.

Это мусульманская страна. Эти вещи важны для меня. В конце моей карьеры мы увидим, где будет саудовская лига», – сказал Шерки.