Нападающий «Лиона»: «Не поеду в Саудовскую Аравию даже за 600 миллионов в день»

Райан Шерки исключил свой трансфер из «Лиона» в один из клубов Саудовской Аравии.
При этом он допускает такой переход в будущем.
«Переезд в Саудовскую Аравию далек от моих мыслей. Они могут платить мне хоть 600 миллионов евро в день, я все равно туда не поеду.
Хочу играть в Европе, получать удовольствие здесь, а дальше посмотрим. В будущем, конечно, я мог бы там сыграть.
Это мусульманская страна. Эти вещи важны для меня. В конце моей карьеры мы увидим, где будет саудовская лига», – сказал Шерки.
- 20-летний француз играет на позиции атакующего полузащитника или вингера.
- Его контракт с «Лионом» истекает в 2025 году.
- Рыночная стоимость Шерки – 25 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 31 матче.