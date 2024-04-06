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    • Бразилец Нино из «Зенита» объяснил, почему хочет получить российский паспорт

    Бразилец Нино из «Зенита» объяснил, почему хочет получить российский паспорт

    Зимний новичок «Зенита» Нино рассказал, зачем ему в будущем гражданство РФ.

    – После матча с «Динамо» ты сказал, что думаешь о получении российского паспорта. Узнавал, как скоро это может произойти?

    – Если меня спросят, хочу ли я получить российский паспорт, я отвечу «да». Для этого необходимо прожить здесь пять лет, верно? Я говорил на эту тему с другими бразильцами, поэтому знаю про пять лет.

    Клаудиньо уже получил российское гражданство, но он все равно считается легионером в чемпионате... Так или иначе, я был бы очень счастлив, если бы мне его предложили.

    – Ты верно заметил, что легионером в РПЛ ты все равно останешься и за сборную России сыграть не сможешь. Зачем же тогда тебе паспорт?

    – Для этих вещей он мне и не нужен. Для меня это стало бы скорее признаком того, что другая страна приняла меня к себе. Страна, которая изначально не является моей, но станет таковой. И мне было бы очень приятно от этого.

    • «Зенит» купил защитника за 5 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт новичка рассчитан до лета 2028 года.
    • 26-летний Нино – игрок сборной Бразилии (дебютировал в ноябре).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2024 14:51
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    Комментарии (5)
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    baggio80
    1712406394
    Конечно он хочет получить паспорт чтоб играть пусть русские сидят на скамейки не гоже мне бразильцу жопкой лавку протирать
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    BarStep
    1712407666
    Какая жопка, чурка! Он основной ЦЗ в команде
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    Suvorov71
    1712409115
    А в чем трудности, одно слово и промквас вам все выдаст паспорта, уж если азиатам выдают, то уж смазным из питера давно пора, все смазные станут россиянами, как это звучит ГОРДО
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    Sergey-Martinov-yandex
    1712481730
    А за каким бананом, мы вообще раздаём паспорта? Чтобы лимит обойти? Во главе угла, стоят деньги и гражданство тут ни при чем. Предложат больше,уйдут не задумываясь.
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    Gospod
    1712514224
    Пиз...т он как Троцкий!! Паспорте и ему и Малкому и Клаудинье нужен толтко для того чтобы платить НДФЛ не 30% а 13% как .. Типичное жлобство..потом улетит и это паспорт в кладовку вфбросит..как Малком..
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