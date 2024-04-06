Бразилец Нино из «Зенита» объяснил, почему хочет получить российский паспорт

Зимний новичок «Зенита» Нино рассказал, зачем ему в будущем гражданство РФ.

– После матча с «Динамо» ты сказал, что думаешь о получении российского паспорта. Узнавал, как скоро это может произойти?

– Если меня спросят, хочу ли я получить российский паспорт, я отвечу «да». Для этого необходимо прожить здесь пять лет, верно? Я говорил на эту тему с другими бразильцами, поэтому знаю про пять лет.

Клаудиньо уже получил российское гражданство, но он все равно считается легионером в чемпионате... Так или иначе, я был бы очень счастлив, если бы мне его предложили.

– Ты верно заметил, что легионером в РПЛ ты все равно останешься и за сборную России сыграть не сможешь. Зачем же тогда тебе паспорт?

– Для этих вещей он мне и не нужен. Для меня это стало бы скорее признаком того, что другая страна приняла меня к себе. Страна, которая изначально не является моей, но станет таковой. И мне было бы очень приятно от этого.