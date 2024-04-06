Бышовец назвал российского футболиста «Зенита», способного заиграть в Европе

Анатолий Бышовец высоко оценил потенциал вингера «Зенита» Андрея Мостового.

«У Мостового есть очень хорошие качества для того, чтобы играть в основном составе «Зенита». Он отлично подготовлен физически, у него потрясающая скорость. Насколько я понимаю, на данный момент он востребован в основном составе «Зенита».

Когда еще Андрей уходил в аренду в «Сочи», я его, если можно так выразиться, благословил на это. Правда, не знаю, было ли это решающим фактором. Но тогда я понимал, что это игрок с большим потенциалом и яркой перспективой.

Андрей органично вписывается в игру «Зенита». Он подходит по стилю питерской команде. Но мне кажется, что на фоне остальных футболистов сине-бело-голубых ему не удается реализовать себя полностью. Если ему представится возможность продолжить карьеру за рубежом, у него есть шанс заиграть в Европе.

Понятное дело, что в материальном плане у него вряд ли есть такая необходимость, но если перед ним стоит цель достичь чего-то большого в футболе и играть в команде с амбициями в еврокубках, то стоит попробовать», – сказал Бышовец.