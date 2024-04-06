Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Бышовец назвал российского футболиста «Зенита», способного заиграть в Европе

    Бышовец назвал российского футболиста «Зенита», способного заиграть в Европе

    Анатолий Бышовец высоко оценил потенциал вингера «Зенита» Андрея Мостового.

    «У Мостового есть очень хорошие качества для того, чтобы играть в основном составе «Зенита». Он отлично подготовлен физически, у него потрясающая скорость. Насколько я понимаю, на данный момент он востребован в основном составе «Зенита».

    Когда еще Андрей уходил в аренду в «Сочи», я его, если можно так выразиться, благословил на это. Правда, не знаю, было ли это решающим фактором. Но тогда я понимал, что это игрок с большим потенциалом и яркой перспективой.

    Андрей органично вписывается в игру «Зенита». Он подходит по стилю питерской команде. Но мне кажется, что на фоне остальных футболистов сине-бело-голубых ему не удается реализовать себя полностью. Если ему представится возможность продолжить карьеру за рубежом, у него есть шанс заиграть в Европе.

    Понятное дело, что в материальном плане у него вряд ли есть такая необходимость, но если перед ним стоит цель достичь чего-то большого в футболе и играть в команде с амбициями в еврокубках, то стоит попробовать», – сказал Бышовец.

    • В этом сезоне 26-летний Мостовой забил 3 гола и сделал 1 ассист в 20 матчах.
    • Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года.
    • Рыночная стоимость российского футболиста – 3,5 миллиона евро.

    Новости по теме
    Бышовец раскрыл размер своей пенсии 28
    Бышовец высказался о значении матча с Сербией 1
    Бышовец одним словом охарактеризовал Промеса 14
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2024 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1712403880
    Мостовому 26, а топом он так и не стал.
    Ответить
    NewLife
    1712404997
    "у него есть шанс заиграть в Европе." Бышевец, учи географию, он и так играет в Европе. У тебя есть шанс избавиться от маразма, если не будешь сотрудничать с помойными сайтами.
    Ответить
    baggio80
    1712406324
    Бышовцу тоже что ли таблеток привезли
    Ответить
    neim
    1712407987
    А что, разве в Зените есть российские футболисты, да ещё и способные заиграть ? (я уж не говорю про Европу ), хотя бы в России ))).
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+