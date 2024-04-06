Экс-жена Погребняка раскрыла причины развода с футболистом

Мария Погребняк, бывшая супруга экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, рассказала, почему их отношения прекратились.

«Мы стали родственниками, переросли отношения. Возможно, это связано с тем, что супруг поменял работу, дети выросли, я ушла в работу свою, и вот здесь мы не смогли найти компромисс.

Я хочу еще раз показать и сказать, что не женщина в этом виновата, два человека в этом виновны. Если я стараюсь и работать, и уделять внимание мужу, детям, то муж тоже должен идти навстречу своей жене. Поддерживать ее бизнес, интересоваться, чем она занимается, как у нее дела происходят в работе.

Это ошибка вас, мужчин, что вы забиваете на наши интересы через определенный промежуток времени. И, когда говорят, что брак распадается, чаще всего в этом виновна жена. Нет, жена такая же осталась, какая и была.

Я неоднократно говорила о том, что вообще боялась потерять Пашу. У меня к нему была какая-то нереальная любовь, зависимость. Я жила им, мне было на всех все равно.

Я Пашу ставила в приоритет, выше, чем своих детей. Он был номером один, он был богом. Но невозможно одной стараться создать идеальную семью, это должны делать два человека», – считает Мария.