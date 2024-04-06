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    • Экс-жена Погребняка раскрыла причины развода с футболистом

    Экс-жена Погребняка раскрыла причины развода с футболистом

    Мария Погребняк, бывшая супруга экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, рассказала, почему их отношения прекратились.

    «Мы стали родственниками, переросли отношения. Возможно, это связано с тем, что супруг поменял работу, дети выросли, я ушла в работу свою, и вот здесь мы не смогли найти компромисс.

    Я хочу еще раз показать и сказать, что не женщина в этом виновата, два человека в этом виновны. Если я стараюсь и работать, и уделять внимание мужу, детям, то муж тоже должен идти навстречу своей жене. Поддерживать ее бизнес, интересоваться, чем она занимается, как у нее дела происходят в работе.

    Это ошибка вас, мужчин, что вы забиваете на наши интересы через определенный промежуток времени. И, когда говорят, что брак распадается, чаще всего в этом виновна жена. Нет, жена такая же осталась, какая и была.

    Я неоднократно говорила о том, что вообще боялась потерять Пашу. У меня к нему была какая-то нереальная любовь, зависимость. Я жила им, мне было на всех все равно.

    Я Пашу ставила в приоритет, выше, чем своих детей. Он был номером один, он был богом. Но невозможно одной стараться создать идеальную семью, это должны делать два человека», – считает Мария.

    • 35-летняя Погребняк с сентября в отношениях с бизнесменом Игорем Головинским – они готовятся к свадьбе.
    • У Марии и Павла трое сыновей.
    • Пара была в браке с 2014 по 2023 год.

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    Источник: Sport24

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    06.04.2024 13:55
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    baggio80
    1712402727
    Суть такова у Паши кончились деньги на ее содержание и мы решили разойтись )))
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    СпорЦмен
    1712403177
    Походу Паша хотел тах.аться с ней, а она с работой. Когда баба пытается реализовать себя, она забивает на мужа. Кому это понравится?
    Ответить
    Semenycch
    1712403933
    "Я хочу еще раз показать и сказать, что не женщина в этом виновата..." Конечно женщина и только женщина виновата в гибели любой семьи. Со времен Рюрика На Руси сложилось так, что мужчина должен отдать при необходимости жизнь за Родину, а женщина - за семью! И если мужчины сейчас массово как и 1200 лет назад отдают жизнь за Родину, то женщины превратились в эгоистичных, похотливых крыс. Скажи хоть одной из этих крыс, что она должна отдать жизнь за семью, да любая из них рассмеётся тебе в лицо! Жизнь? За семью? Современная женщина? Ха -ха - ха!!! По мнению этих крыс современная женщина никому ничего не должна!
    Ответить
    гууд
    1712405215
    "Возможно, это связано с тем, что супруг поменял работу, он был номером один, он был богом. Но невозможно одной стараться создать идеальную семью, когда у мужа денежек нету, а у другого с другой работой они есть ".
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    Oleg-Gazza
    1712409273
    А потом Паша завершил карьеру!))))
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    TIMOTHY
    1712414056
    Как красиво то поёт) и ведь кто-то поверит )
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1712419685
    35 летняя Мария,сейчас в отношениях с бизнесменом,а не с трактористом...
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