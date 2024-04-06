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    Нино рассказал о репутации «Зенита» в мире

    Зимний новичок «Зенита» Нино заявил, что петербургский клуб уважают во всем мире.

    – Для тебя «Зенит» – это трамплин в топ-5 лиг Европы? У тебя есть мечта сыграть в гранде, или ты не рвешься туда?

    «Зенит» – очень уважаемый во всем мире клуб. Когда я обращался за информацией о нем к людям со всего мира, все говорили о величии клуба. Поэтому я знаю, что «Зенит», благодаря своему статусу, размеру, потенциалу и значимости способен стать той самой ступенькой.

    Это не то, о чем я думаю все время, ведь я только что приехал сюда. Я очень рад и доволен тем, что мне уже довелось и еще доведется испытать в Петербурге.

    Рассчитываю сперва осуществить свои мечты здесь, а уж по поводу будущего – о нем никто никогда и ничего не знает.

    • «Зенит» купил защитника за 5 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт новичка рассчитан до лета 2028 года.
    • 26-летний Нино – игрок сборной Бразилии (дебютировал в ноябре).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2024 13:13
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    Комментарии (15)
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    СпорЦмен
    1712401709
    А трамплин к петухам, это срамтак.
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    FCSpartakM
    1712404398
    ага, еще и ПСЖ великий клуб
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    VPERDIV SPARTAK
    1712421421
    Зенит топ клуб
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