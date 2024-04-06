Нино рассказал о репутации «Зенита» в мире

Зимний новичок «Зенита» Нино заявил, что петербургский клуб уважают во всем мире.
– Для тебя «Зенит» – это трамплин в топ-5 лиг Европы? У тебя есть мечта сыграть в гранде, или ты не рвешься туда?
– «Зенит» – очень уважаемый во всем мире клуб. Когда я обращался за информацией о нем к людям со всего мира, все говорили о величии клуба. Поэтому я знаю, что «Зенит», благодаря своему статусу, размеру, потенциалу и значимости способен стать той самой ступенькой.
Это не то, о чем я думаю все время, ведь я только что приехал сюда. Я очень рад и доволен тем, что мне уже довелось и еще доведется испытать в Петербурге.
Рассчитываю сперва осуществить свои мечты здесь, а уж по поводу будущего – о нем никто никогда и ничего не знает.
- «Зенит» купил защитника за 5 миллионов евро + бонусы.
- Контракт новичка рассчитан до лета 2028 года.
- 26-летний Нино – игрок сборной Бразилии (дебютировал в ноябре).