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    • В «Оренбурге» ответили, угрожает ли прорыв дамбы проведению матча с «Рубином»

    В «Оренбурге» ответили, угрожает ли прорыв дамбы проведению матча с «Рубином»

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, как обстоят дела в городе после прорыва дамбы.

    «Угроз проведению матча с «Рубином» из‑за прорыва дамбы нет. Стадион «Газовик» расположен в неподтопляемой зоне», – заявил Еремякин.

    • «Оренбург» примет «Рубин» в понедельник в 17:00 мск.
    • Прорыв дамбы в городе Орск Оренбургской области произошел в пятницу.
    • В результате происшествия уровень воды в реке Урал только за сутки поднялся почти на 1 м и продолжает расти.
    • Жителей отдельных регионов Оренбурга власти призвали эвакуироваться.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2024 11:38
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