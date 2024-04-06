В «Оренбурге» ответили, угрожает ли прорыв дамбы проведению матча с «Рубином»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, как обстоят дела в городе после прорыва дамбы.

«Угроз проведению матча с «Рубином» из‑за прорыва дамбы нет. Стадион «Газовик» расположен в неподтопляемой зоне», – заявил Еремякин.