Смолов рассказал, как ему не дали остаться в «Сельте»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов признался, что покинул «Сельту» не по своей воле.

Испанский клуб арендовал игрока в начале 2020 года.

Смолов провел 14 матчей и забил 2 гола – в ворота «Реала» и «Барселоны».

Летом форвард вернулся в «Локомотив», откуда в 2022 году ушел в «Динамо».

– Считаете ли вы, что можно было бы что-нибудь изменить в вашем периоде выступления за «Сельту»? Есть ли ваша вина в том, что не все получилось за эти полгода?

– Мне жаль, что я не смог остаться в «Сельте» на более долгий срок. Но что-то изменить вряд ли было возможно, так как была еще пауза на ковид, и даже этот короткий отрезок моей карьеры в Испании разбился на два совершенно разных.

Но мы обсуждали мой возможный трансфер, и я со своей стороны разговаривал лично с президентом «Локомотива» и просил меня отпустить. Я хотел перейти полноценно, но, к сожалению, переход не состоялся.