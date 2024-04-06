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    Смолов рассказал, как ему не дали остаться в «Сельте»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов признался, что покинул «Сельту» не по своей воле.

    • Испанский клуб арендовал игрока в начале 2020 года.
    • Смолов провел 14 матчей и забил 2 гола – в ворота «Реала» и «Барселоны».
    • Летом форвард вернулся в «Локомотив», откуда в 2022 году ушел в «Динамо».

    – Считаете ли вы, что можно было бы что-нибудь изменить в вашем периоде выступления за «Сельту»? Есть ли ваша вина в том, что не все получилось за эти полгода?

    – Мне жаль, что я не смог остаться в «Сельте» на более долгий срок. Но что-то изменить вряд ли было возможно, так как была еще пауза на ковид, и даже этот короткий отрезок моей карьеры в Испании разбился на два совершенно разных.

    Но мы обсуждали мой возможный трансфер, и я со своей стороны разговаривал лично с президентом «Локомотива» и просил меня отпустить. Я хотел перейти полноценно, но, к сожалению, переход не состоялся.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2024 10:37
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    Комментарии (1)
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    BarStep
    1712395125
    Ну и всё таки, как ему не дали остаться в «Сельте» ???
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