В субботу, 6 апреля, в 3-м туре белорусской Высше лиги сыграют БАТЭ и «Гомель». Матч пройдет в Борисове, начало – в 16:00 (мск).

БАТЭ

Команда Игоря Криушенко после 2 игр занимает 6-е место в чемпионате Беларуси, набрав 4 очка. Хозяева предстоящей игры одержали победу над «Минском» – 1:0, сыграли вничью с «Нафтаном» – 0:0.

В чемпионате 2023 года «БАТЭ» финишировал на 5-м месте.

«Гомель»

«Гомель» набрал 1 очко в 2 играх и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Андрея Горовцова сыграли вничью на выезде со «Слуцком» – 0:0 и проиграли дома «Неману» – 2:3.

В прошлом сезоне гомельская команда заняла 6-е место.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Высшей лиге:

26.09.23 БАТЭ – «Гомель» – 1:2;

18.03.23 «Гомель» – БАТЭ – 0:2;

04.09.22 «Гомель» – БАТЭ – 0:1;

22.04.22 БАТЭ – «Гомель» – 2:1;

02.08.21 «Гомель» – БАТЭ – 2:2.

Прогноз на матч БАТЭ – «Гомель»

БАТЭ и «Гомель» зачастую выдают равные матчи с небольшим перевесом борисовчан. Наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.50.