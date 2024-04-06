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    • БАТЭ – «Гомель»: прогноз на матч 3 тура Высшей лиги Беларуси, 6 апреля

    БАТЭ – «Гомель»: прогноз на матч 3 тура Высшей лиги Беларуси, 6 апреля

    В субботу, 6 апреля, в 3-м туре белорусской Высше лиги сыграют БАТЭ и «Гомель». Матч пройдет в Борисове, начало – в 16:00 (мск).

    БАТЭ

    Команда Игоря Криушенко после 2 игр занимает 6-е место в чемпионате Беларуси, набрав 4 очка. Хозяева предстоящей игры одержали победу над «Минском» – 1:0, сыграли вничью с «Нафтаном» – 0:0.

    В чемпионате 2023 года «БАТЭ» финишировал на 5-м месте.

    «Гомель»

    «Гомель» набрал 1 очко в 2 играх и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Андрея Горовцова сыграли вничью на выезде со «Слуцком» – 0:0 и проиграли дома «Неману» – 2:3.

    В прошлом сезоне гомельская команда заняла 6-е место.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Высшей лиге:

    • 26.09.23 БАТЭ – «Гомель» – 1:2;
    • 18.03.23 «Гомель» – БАТЭ – 0:2;
    • 04.09.22 «Гомель» – БАТЭ – 0:1;
    • 22.04.22 БАТЭ – «Гомель» – 2:1;
    • 02.08.21 «Гомель» – БАТЭ – 2:2.

    Прогноз на матч БАТЭ – «Гомель»

    БАТЭ и «Гомель» зачастую выдают равные матчи с небольшим перевесом борисовчан. Наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 10:32
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