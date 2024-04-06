В субботу, 6 апреля, в 3-м туре белорусской Высше лиги сыграют БАТЭ и «Гомель». Матч пройдет в Борисове, начало – в 16:00 (мск).
БАТЭ
Команда Игоря Криушенко после 2 игр занимает 6-е место в чемпионате Беларуси, набрав 4 очка. Хозяева предстоящей игры одержали победу над «Минском» – 1:0, сыграли вничью с «Нафтаном» – 0:0.
В чемпионате 2023 года «БАТЭ» финишировал на 5-м месте.
«Гомель»
«Гомель» набрал 1 очко в 2 играх и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Андрея Горовцова сыграли вничью на выезде со «Слуцком» – 0:0 и проиграли дома «Неману» – 2:3.
В прошлом сезоне гомельская команда заняла 6-е место.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Высшей лиге:
- 26.09.23 БАТЭ – «Гомель» – 1:2;
- 18.03.23 «Гомель» – БАТЭ – 0:2;
- 04.09.22 «Гомель» – БАТЭ – 0:1;
- 22.04.22 БАТЭ – «Гомель» – 2:1;
- 02.08.21 «Гомель» – БАТЭ – 2:2.
Прогноз на матч БАТЭ – «Гомель»
БАТЭ и «Гомель» зачастую выдают равные матчи с небольшим перевесом борисовчан. Наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.50.