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    Сергеев назвал форварда, чья игра на него повлияла

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, кто был его кумиром в детстве.

    - Вообще, кто из бывших или действующих футболистов повлиял на вас как на нападающего?

    - Я не с детства играл на этой позиции – ​стал нападающим только во второй лиге. Кумиром всегда был бразилец Роналдо, тот, который Зубастик. Нравились Роналдиньо, Зидан…

    В детстве я смотрел много интересных матчей, с удовольствием наблюдал за топ-клубами и звездами мирового футбола.

    Сейчас тоже смотрю и много кем восхищаюсь. Например, Месси и Криштиану Роналду. В своем возрасте они показывают такой уровень, что просто загляденье.

    • Сергеев в «Зените» с января 2022 года.
    • В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    06.04.2024 09:47
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