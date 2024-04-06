Сергеев назвал форварда, чья игра на него повлияла

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, кто был его кумиром в детстве.
- Вообще, кто из бывших или действующих футболистов повлиял на вас как на нападающего?
- Я не с детства играл на этой позиции – стал нападающим только во второй лиге. Кумиром всегда был бразилец Роналдо, тот, который Зубастик. Нравились Роналдиньо, Зидан…
В детстве я смотрел много интересных матчей, с удовольствием наблюдал за топ-клубами и звездами мирового футбола.
Сейчас тоже смотрю и много кем восхищаюсь. Например, Месси и Криштиану Роналду. В своем возрасте они показывают такой уровень, что просто загляденье.
- Сергеев в «Зените» с января 2022 года.
- В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.