Сергеев назвал форварда, чья игра на него повлияла

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, кто был его кумиром в детстве.

- Вообще, кто из бывших или действующих футболистов повлиял на вас как на нападающего?

- Я не с детства играл на этой позиции – ​стал нападающим только во второй лиге. Кумиром всегда был бразилец Роналдо, тот, который Зубастик. Нравились Роналдиньо, Зидан…

В детстве я смотрел много интересных матчей, с удовольствием наблюдал за топ-клубами и звездами мирового футбола.

Сейчас тоже смотрю и много кем восхищаюсь. Например, Месси и Криштиану Роналду. В своем возрасте они показывают такой уровень, что просто загляденье.