В субботу, 6 апреля, в 28-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Боруссия» и «Штутгарт». Матч пройдет в Дортмунде, начало – в 19:30 (мск).

«Боруссия» Д

Команда Эдина Терзича занимает 4-е место в таблице, набрав 53 очка. «Боруссия» добыла 15 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей 55:32.

«Штутгарт»

«Штутгарт» набрал 57 очков и идет на 3-й строчке в Бундеслиге. Подопечные Себастьяна Хенесса добыли 18 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 63:34.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

11.11.23 «Штутгарт» – «Боруссия» Д – 2:1;

15.04.23 «Штутгарт» – «Боруссия» Д – 3:3;

22.10.22 «Боруссия» Д – «Штутгарт» – 5:0;

08.04.22 «Штутгарт» – «Боруссия» Д – 0:2;

20.11.21 «Боруссия» Д – «Штутгарт» – 2:1.

Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Штутгарт»

Команды еще не гарантировали себе места в Лиге чемпионов, а «Штутгарт» даже может побороться за 2-е место с «Баварией» – так что очки нужны обоим. Наш прогноз – «обе забьют – да + ТБ 2,5» с коэффициентом 1.70.