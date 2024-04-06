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    • «Боруссия» Д – «Штутгарт»: прогноз на матч 28 тура Бундеслиги, 6 апреля

    «Боруссия» Д – «Штутгарт»: прогноз на матч 28 тура Бундеслиги, 6 апреля

    В субботу, 6 апреля, в 28-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Боруссия» и «Штутгарт». Матч пройдет в Дортмунде, начало – в 19:30 (мск).

    «Боруссия» Д

    Команда Эдина Терзича занимает 4-е место в таблице, набрав 53 очка. «Боруссия» добыла 15 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей 55:32.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» набрал 57 очков и идет на 3-й строчке в Бундеслиге. Подопечные Себастьяна Хенесса добыли 18 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 63:34.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

    • 11.11.23 «Штутгарт» – «Боруссия» Д – 2:1;
    • 15.04.23 «Штутгарт» – «Боруссия» Д – 3:3;
    • 22.10.22 «Боруссия» Д – «Штутгарт» – 5:0;
    • 08.04.22 «Штутгарт» – «Боруссия» Д – 0:2;
    • 20.11.21 «Боруссия» Д – «Штутгарт» – 2:1.

    Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Штутгарт»

    Команды еще не гарантировали себе места в Лиге чемпионов, а «Штутгарт» даже может побороться за 2-е место с «Баварией» – так что очки нужны обоим. Наш прогноз – «обе забьют – да + ТБ 2,5» с коэффициентом 1.70.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 10:08
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