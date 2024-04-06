В субботу, 6 апреля, в 28-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Фрайбург» и РБ «Лейпциг». Матч пройдет во Фрайбурге, начало – в 16:30 (мск).

«Фрайбург»

Команда Кристиана Штрайха набрала 36 очков и занимает 8-е место в Бундеслиге. «Фрайбург» добыл 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей 39:48.

РБ «Лейпциг»

«Лейпциг» набрал 50 очков и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Марко Розе добыли 15 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 60:32.

От зоны Лиги чемпионов команда отстает на 3 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

12.11.23 РБ «Лейпциг» – «Фрайбург» – 3:1;

06.05.23 «Фрайбург» – РБ «Лейпциг» – 0:1;

09.11.22 РБ «Лейпциг» – «Фрайбург» – 3:1;

05.03.22 РБ «Лейпциг» – «Фрайбург» – 1:1;

16.10.21 «Фрайбург» – РБ «Лейпциг» – 1:1.

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Лейпциг»

Команды редко обходятся без обмена голами в очных встречах. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.58.