В субботу, 6 апреля, в матче 28 тура Бундеслиги «Унион» сыграет с «Байером». Игра начнется в 16:30 по мск.

«Унион»

«Унион» занимает 12-е место в таблице с 29 очками. Команда одержала 8 побед, сыграла вничью 5 раз и потерпела поражение в 14 матчах. Игроки «Униона» забили 25 голов и пропустили 42 мяча. В предыдущем матче «Унион» сыграл вничью с «Айнтрахтом» со счeтом 0:0.

«Байер»

«Байер» занимает 1-е место в таблице с 73 очками. Команда одержала 23 победы и сыграла вничью 4 раза. Поражений у них нет. Игроки «Байера» забили 68 голов и пропустили 19 мячей. В предыдущем матче «Байер» победил «Фортуну» со счeтом 4:0.

Прогноз на матч «Унион» – «Байер»

В трех последних очных встречах дважды выигрывал «Байер», еще одна игра завершилась ничейным исходом. В предстоящей встрече, вероятно, победит «Байер» (1.59), леверкузенцы не проигрывают в нынешнем сезоне и вряд ли тенденция поменяется в ближайшем матче.