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    • «Эмполи» – «Торино»: прогноз на матч 31 тура итальянской Серии А, 6 апреля

    «Эмполи» – «Торино»: прогноз на матч 31 тура итальянской Серии А, 6 апреля

    В субботу, 6 апреля, «Эмполи» дома сыграет с «Торино». Игру проведут в 31 туре чемпионата Италии и начнут в 21:45 по мск.

    «Эмполи»

    «Эмполи» занимает 19-е место в таблице с 25 очками. Команда одержала 6 побед, сыграла вничью 7 раз и потерпела поражение в 17 матчах. Игроки «Эмполи» забили 22 гола и пропустили 45 мячей. В предыдущем матче «Эмполи» проиграло «Интеру» со счeтом 0:2.

    «Торино»

    «Торино» занимает 9-е место в таблице с 44 очками. Команда одержала 11 побед, сыграла вничью 11 раз и потерпела поражение в 8 матчах. Игроки «Торино» забили 29 голов и пропустили 26 мячей. В предыдущем матче «Торино» победило «Монцу» со счeтом 1:0.

    Прогноз на матч «Эмполи» – «Торино»

    В трех последних очных встречах были зафиксированы две ничьи, а также одна победа «Торино». Хозяева ведут борьбу за выживание, а «Торино» идет в середине турнирной таблицы обе команды не входят в число самых забивных команд в лиге, поэтому поставим на ТМ 2.5 (1.59).

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 09:58
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