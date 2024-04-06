В субботу, 6 апреля, «Эмполи» дома сыграет с «Торино». Игру проведут в 31 туре чемпионата Италии и начнут в 21:45 по мск.

«Эмполи»

«Эмполи» занимает 19-е место в таблице с 25 очками. Команда одержала 6 побед, сыграла вничью 7 раз и потерпела поражение в 17 матчах. Игроки «Эмполи» забили 22 гола и пропустили 45 мячей. В предыдущем матче «Эмполи» проиграло «Интеру» со счeтом 0:2.

«Торино»

«Торино» занимает 9-е место в таблице с 44 очками. Команда одержала 11 побед, сыграла вничью 11 раз и потерпела поражение в 8 матчах. Игроки «Торино» забили 29 голов и пропустили 26 мячей. В предыдущем матче «Торино» победило «Монцу» со счeтом 1:0.

Прогноз на матч «Эмполи» – «Торино»

В трех последних очных встречах были зафиксированы две ничьи, а также одна победа «Торино». Хозяева ведут борьбу за выживание, а «Торино» идет в середине турнирной таблицы обе команды не входят в число самых забивных команд в лиге, поэтому поставим на ТМ 2.5 (1.59).