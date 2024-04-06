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    • «Рома» – «Лацио»: прогноз на матч 31 тура итальянской Серии А, 6 апреля

    «Рома» – «Лацио»: прогноз на матч 31 тура итальянской Серии А, 6 апреля

    В матче 31 тура чемпионата Италии «Рома» сыграет с «Лацио». Игра состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19:00 по мск.

    «Рома»

    «Рома» занимает 5-е место в таблице с 52 очками. Команда одержала 15 побед, сыграла вничью 7 раз и потерпела поражение в 8 матчах. Игроки «Ромы» забили 55 голов и пропустили 35 мячей. В предыдущем матче «Рома» сыграла вничью с «Лечче» со счeтом 0:0.

    «Лацио»

    «Лацио» занимает 7-е место в таблице с 46 очками. Команда одержала 14 побед, проиграла 12 раз и сыграла вничью 4 матча. Игроки «Лацио» забили 37 голов и пропустили 33 мяча. В предыдущем матче «Лацио» проиграло «Ювентусу» со счeтом 0:2.

    Прогноз на матч «Рома» – «Лацио»

    В трех предыдущих очных встречах дважды выигрывал «Лацио», еще в одном матче была зафиксирована ничья. Хозяева – фаворит матча, на них и поставим (2.25), впрочем, можно сделать менее рисковую ставку на ТМ 2.5 (1.74).

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 09:55
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