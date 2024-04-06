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    Смолов охарактеризовал Хиддинка

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался об экс-тренере сборной России Гусе Хиддинке.

    «Хиддинк – легендарный, суперклассный чувак, но он больше психолог, нежели тренер. Он не открыл для меня ничего нового как для игрока.

    Но при этом он очень хорошо разбирал психотипы игроков, у него был индивидуальный подход к каждому.

    Со мной он шутил, кого‑то ругал, провоцируя различные эмоции, чтобы все показывали свои 100% на поле.

    Насколько я знаю, Гуса все любили, знали, что он за коллектив», – рассказал Смолов.

    • Форвард работал с Хиддинком в «Анжи».
    • Голландский тренер возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год – до дебюта Смолова.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2024 09:23
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    Комментарии (1)
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    Алексей-К-google
    1712532561
    А кто такой этот смолов?
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