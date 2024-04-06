Смолов охарактеризовал Хиддинка

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался об экс-тренере сборной России Гусе Хиддинке.

«Хиддинк – легендарный, суперклассный чувак, но он больше психолог, нежели тренер. Он не открыл для меня ничего нового как для игрока.

Но при этом он очень хорошо разбирал психотипы игроков, у него был индивидуальный подход к каждому.

Со мной он шутил, кого‑то ругал, провоцируя различные эмоции, чтобы все показывали свои 100% на поле.

Насколько я знаю, Гуса все любили, знали, что он за коллектив», – рассказал Смолов.