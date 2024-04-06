В субботу, 6 апреля, в 16:00 по мск «Милан» дома сыграет с «Лечче» в матче 31 тура Серии А.

«Милан»

«Милан» занимает 2-е место в таблице с 65 очками. Команда одержала 20 побед, сыграла вничью 5 раз и потерпела поражение в 5 матчах. Игроки «Милана» забили 57 голов и пропустили 34 мяча. В последнем матче «Милан» победил «Фиорентину» со счeтом 2:1.

«Лечче»

«Лечче» находится на 13-й строчке в таблице с 29 очками. Команда одержала 6 побед, сыграла вничью 11 раз и потерпела поражение в 13 матчах. Игроки «Лечче» забили 26 голов и пропустили 45 мячей. В предыдущем матче «Лечче» сыграл вничью с «Ромой» со счeтом 0:0.

Прогноз на матч «Милан» – «Лечче»

В последних трех очных встречах были зафиксированы две ничьи и одна победа «Милана». В предстоящем поединке «Милан» – команда выигрывает в шести матчах кряду, вряд ли тенденция изменится в предстоящем поединке (1.40).