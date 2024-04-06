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    «Брайтон» – «Арсенал»: прогноз на матч 32 тура АПЛ, 6 апреля

    В 32 туре АПЛ «Брайтон» сыграет с «Арсеналом», поединок состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Брайтон»

    «Брайтон» занимает 9-е место в таблице с 43 очками. Команда выиграла 11 матчей, сыграла вничью в 10 играх и потерпела 9 поражений. Футболисты «Брайтона» забили 51 гол и пропустили 46 мячей. В последнем матче «Брайтон» сыграл вничью с «Брентфордом» со счетом 0:0.

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает 2-е место в таблице с 68 очками. Команда выиграла 21 матч, сыграла вничью 5 раз и потерпела 4 поражения. Футболисты «Арсенала» забили 72 гола и пропустили 24 мяча. В последнем матче «Арсенал» победил «Лутон Таун» со счетом 2:0.

    Прогноз на матч «Брайтон» – «Арсенал»

    В трех последних очных встречах дважды выигрывал «Арсенал», еще в одной игре успех праздновал «Брайтон». Подопечные Артеты идут к чемпионству и наверняка выиграют предстоящую встречу (1.67).

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 09:37
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