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    «Эвертон» – «Бернли»: прогноз на матч 32 тура АПЛ, 6 апреля

    В субботу, 6 апреля, «Эвертон» дома сыграет с «Бернли». Поединок пройдет в 32 туре АПЛ и начнется в 17:00 по мск.

    «Эвертон»

    «Ленинградец» занимает 15 место в турнирной таблице с 25 очками. Команда «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице с 26 очками. Команда выиграла 8 матчей, сыграла вничью в 8 играх и потерпела 14 поражений. Игроки «Эвертона» забили 31 гол и пропустили 42 мяча. В последнем матче «Эвертон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счeтом 1:1.

    «Бернли»

    «Бернли» занимает 19-е место в таблице с 19 очками. Команда выиграла 4 матча, сыграла вничью 7 раз и потерпела 20 поражений. Игроки «Бернли» забили 32 гола и пропустили 66 мячей. В последнем матче «Бернли» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счeтом 1:1.

    Прогноз на матч «Эвертон» – «Бернли»

    В трех последних очных встречах «Эвертон» выиграл две встречи, еще оидн раз побеждал «Бернли». В предстоящей встрече хозяева фаворит матча, хотя в целом, поединок будет относительно равным. Впрочем поставим на мерсисайдцев – 1.71.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 09:31
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