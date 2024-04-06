В субботу, 6 апреля, «Эвертон» дома сыграет с «Бернли». Поединок пройдет в 32 туре АПЛ и начнется в 17:00 по мск.

«Эвертон»

«Ленинградец» занимает 15 место в турнирной таблице с 25 очками. Команда «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице с 26 очками. Команда выиграла 8 матчей, сыграла вничью в 8 играх и потерпела 14 поражений. Игроки «Эвертона» забили 31 гол и пропустили 42 мяча. В последнем матче «Эвертон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счeтом 1:1.

«Бернли»

«Бернли» занимает 19-е место в таблице с 19 очками. Команда выиграла 4 матча, сыграла вничью 7 раз и потерпела 20 поражений. Игроки «Бернли» забили 32 гола и пропустили 66 мячей. В последнем матче «Бернли» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счeтом 1:1.

Прогноз на матч «Эвертон» – «Бернли»

В трех последних очных встречах «Эвертон» выиграл две встречи, еще оидн раз побеждал «Бернли». В предстоящей встрече хозяева фаворит матча, хотя в целом, поединок будет относительно равным. Впрочем поставим на мерсисайдцев – 1.71.