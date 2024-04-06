Радимов спрогнозировал итог сезона для «Краснодара»

Владислав Радимов считает, что «Краснодар» после смены главного тренера ждет либо ошеломительный успех, либо оглушительный провал.

Мурад Мусаев возглавил команду вместо Владимира Ивича.

Краснодарцы набрали 40 очков в 21 туре РПЛ и занимают 2-е место в таблице.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 1 балл.

«При Ивиче «Краснодар» не доехал бы до чемпионства точно. Не было той агрессии, чемпионского прессинга. Вторые‑третьи они бы стали.

При Мусаеве они либо станут чемпионами, либо не попадут в тройку. Среднего не будет, вот увидите.

Игрокам, видимо, всe нравилось, но решение принимает хозяин. Его не устраивало качество футбола. Пришел тренер, который ставит более агрессивный футбол. Дальше мы увидим результат», – сказал Радимов.