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    Радимов спрогнозировал итог сезона для «Краснодара»

    Владислав Радимов считает, что «Краснодар» после смены главного тренера ждет либо ошеломительный успех, либо оглушительный провал.

    • Мурад Мусаев возглавил команду вместо Владимира Ивича.
    • Краснодарцы набрали 40 очков в 21 туре РПЛ и занимают 2-е место в таблице.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 1 балл.

    «При Ивиче «Краснодар» не доехал бы до чемпионства точно. Не было той агрессии, чемпионского прессинга. Вторые‑третьи они бы стали.

    При Мусаеве они либо станут чемпионами, либо не попадут в тройку. Среднего не будет, вот увидите.

    Игрокам, видимо, всe нравилось, но решение принимает хозяин. Его не устраивало качество футбола. Пришел тренер, который ставит более агрессивный футбол. Дальше мы увидим результат», – сказал Радимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2024 00:31
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    Комментарии (11)
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    TIMOTHY
    1712372728
    Так себе прогнозик)) что то агрессивного футбола мы не увидели от Краснодара!)
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    TIMOTHY
    1712372843
    По поводу игры и очков набранных то Краснодар уже несколько лет так играет,то пусто то густо и с любым тренером! А вот что примечательно то с Ивичем очков набрали намного больше!
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    JIEGEHDA
    1712381945
    При Ивиче Краснодар бы не стал чемпионом . А вот при Мусаеве он может . А может и не быть в тройке . Это как ? То есть , если курица произошла из яйца, то откуда яйцо? Радимов . Задайте ему этот вопрос . Я боюсь прочитать ответ
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    Suvorov71
    1712382289
    Буланов хитрый как жопа, пёрнит и закрывается, ну помойный и этим все сказано,как тетя дуся в пивбаре, толи да, толи нет
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    sochi-2013
    1712383413
    Нет у Краснодара куража, духа победителя, делают скучную, хоть и хорошо оплачиваемую работу. Может Мусаеву с Галицким удастся добиться желаемого. Мусаев совсем не понятен.
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    FRZZ
    1712384635
    Мурад Мусаев тренер неплохой, но когда команда попадает на полосу неудач, то как правило он не может найти выхода. Так было в первом периоде тренерства в Краснодаре, так было в Бакинском Сабахе.
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    fanfckrasnodar
    1712392635
    как часто ответы публичных людей начали показывать отсутствие интеллекта вовсе... уже и не стесняются, вовсе..
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    ss21
    1712396245
    Все же Краснодар поспешил, если он играет 4-3-3 то им нужен голландец и точка.
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    фанат джигурды
    1712397852
    Вот моё экспертное мнение: Буланов либо что-то выиграет, как тренер, либо ничего не выиграет.
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    СпорЦмен
    1712412246
    Мой прогноз с 3 по 5 место. Это место Краснодыра.
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