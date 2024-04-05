Орлов назвал лучшую команду весенней части РПЛ по игре

Журналист Геннадий Орлов высоко оценил игру «Ростова» после зимней паузы.

«Вот сейчас бесспорный лидер по игре в РПЛ – «Ростов». Очень интересно, как долго они продержатся? Но играют изумительно – и зрелищно, и результативно. И Песьяков стал меньше ошибаться, играя ногами. Сколько он «привозил» осенью?

Но Карпин – настоящий тренер. А вторым я бы назвал Рахимова. Вот эти два тренера провели зимний период с огромной пользой. И посмотрите, как у них мотивированы футболисты и как играет одна и другая команда.

«Ростов» и «Рубин» весной выделяются. «Краснодар» совсем не так играет, хотя и находится на первых местах. «Зенит» тоже нестабилен: пока ещe не набрал, но набирает форму», – сказал Орлов.