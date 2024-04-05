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    Орлов назвал лучшую команду весенней части РПЛ по игре

    Журналист Геннадий Орлов высоко оценил игру «Ростова» после зимней паузы.

    «Вот сейчас бесспорный лидер по игре в РПЛ – «Ростов». Очень интересно, как долго они продержатся? Но играют изумительно – и зрелищно, и результативно. И Песьяков стал меньше ошибаться, играя ногами. Сколько он «привозил» осенью?

    Но Карпин – настоящий тренер. А вторым я бы назвал Рахимова. Вот эти два тренера провели зимний период с огромной пользой. И посмотрите, как у них мотивированы футболисты и как играет одна и другая команда.

    «Ростов» и «Рубин» весной выделяются. «Краснодар» совсем не так играет, хотя и находится на первых местах. «Зенит» тоже нестабилен: пока ещe не набрал, но набирает форму», – сказал Орлов.

    • У «Ростова» 3 победы в 3 весенних турах чемпионата.
    • Команда обыграла «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1).

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.04.2024 23:35
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    Комментарии (3)
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    BAIv
    1712351226
    У Карпина одна проблема, его надолго нехватает! будет спад и будут сливать всем, он устает и нахер такой уставший тренер сборной? он то бабло рубит, в эстонии он хер и десятую часть заработает!
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    MaxRnD
    1712407341
    Сегодня посмотрим ....
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