Орлов назвал лучшую команду весенней части РПЛ по игре

Журналист Геннадий Орлов высоко оценил игру «Ростова» после зимней паузы.
«Вот сейчас бесспорный лидер по игре в РПЛ – «Ростов». Очень интересно, как долго они продержатся? Но играют изумительно – и зрелищно, и результативно. И Песьяков стал меньше ошибаться, играя ногами. Сколько он «привозил» осенью?
Но Карпин – настоящий тренер. А вторым я бы назвал Рахимова. Вот эти два тренера провели зимний период с огромной пользой. И посмотрите, как у них мотивированы футболисты и как играет одна и другая команда.
«Ростов» и «Рубин» весной выделяются. «Краснодар» совсем не так играет, хотя и находится на первых местах. «Зенит» тоже нестабилен: пока ещe не набрал, но набирает форму», – сказал Орлов.
- У «Ростова» 3 победы в 3 весенних турах чемпионата.
- Команда обыграла «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1).