Гюндоган назвал желаемый финал Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, с кем хотел бы встретиться в финале ЛЧ в случае попадания туда каталонской команды.

«Мечтаю ли я о финале против «Манчестер Сити»? Да, конечно! Это необыкновенная команда. Вероятно, сейчас именно они имеют лучшие шансы на выход в финал. Но в Лиге чемпионов никогда не знаешь, что произойдет», – заявил Гюндоган.