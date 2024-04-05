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    Гюндоган назвал желаемый финал Лиги чемпионов

    Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, с кем хотел бы встретиться в финале ЛЧ в случае попадания туда каталонской команды.

    «Мечтаю ли я о финале против «Манчестер Сити»? Да, конечно! Это необыкновенная команда. Вероятно, сейчас именно они имеют лучшие шансы на выход в финал. Но в Лиге чемпионов никогда не знаешь, что произойдет», – заявил Гюндоган.

    • Немецкий хавбек в прошлом году перешел в «Барсу» как раз из «Сити».
    • Соперник «Барселоны» по 1/4 финала ЛЧ – «ПСЖ».
    • «Манчестер Сити» ждет противостояние с «Реалом».

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    Источник: Sport.es

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    05.04.2024 23:11
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    Комментарии (3)
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    Kazımbeyoglu--google
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    Вы уже 5 лет не знаете что такое Лига чемпионов, и вдруг в финале играть захотели?))
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