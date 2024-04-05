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    Смолов: «Сборная России могла дойти до финала ЧМ-2018»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов считает, что сборная России в 2018 году имела шансы стать финалистом домашнего чемпионата мира.

    – Как вы считаете, если бы на чемпионате мира в России получилось выиграть в футбольной лотерее – пенальти, и пройти хорватов, то чего бы мы могли достичь?

    – Что можно сказать о том чемпионате мира? Если вы помните, до начала турнира в нас никто не верил. Просто невероятное количество людей совершенно в нас не верили и поливали грязью, и это действительно очень чувствовалось.

    Мы понимали, какой груз ответственности на нас и какое будет давление. Все-таки это был домашний чемпионат мира. Играя на таких крупных соревнованиях, ты всегда ощущаешь давление, но в другой стране, оно чувствуется меньше и как-то проще.

    Если говорить о результате нашей сборной, то основным залогом успеха была усердная работа, проделанная Станиславом Черчесовым и его штабом. Мы действительно классно подготовились, были очень тяжелые сборы, но при этом отличная атмосфера.

    Мы были все вместе, и потом мы посчитали с Сашей Самедовым и выяснили, что находились вместе 53 дня, из которых был только один полноценный выходной. Это было как раз после матча с Испанией.

    Вообще, на протяжении всего чемпионата мира мы все больше чувствовали и искренне ощущали поддержку всей страны, и это придавало нам очень много сил и уверенности. Мы хотели отблагодарить болельщиков результатами, и, я надеюсь, что нам удалось это сделать.

    Отвечая на вопрос про хорватов, то было ощущение, что наша сборная с каждым следующим матчем показывала все более качественный футбол с точки зрения содержания.

    И мне кажется, что у нас были хорошие шансы пройти еще дальше, ведь Англия в тот момент не была такой непобедимой командой. Поэтому, по моему мнению, Россия могла бы оказаться в финале.

    • Россия вылетела от Хорватии на стадии 1/4 финала.
    • Россияне уступили в серии пенальти, Смолов не реализовал 11-метровый, попытавшись забить «паненкой».
    • Хорваты в итоге дошли до финала, где проиграли Франции.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2024 22:42
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1712373299
    Порадовали тогда нас точно
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    SLADE2019
    1712380902
    В этом чемпионате были две команды - Бельгия и Франция. С учетом, что они встретились в полуфинале, то любая команда могла бы дойти до финала, в том числе и наша, даже со Смоловым. Такого шанса больше не будет.
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